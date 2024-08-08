Собака разорвала ногу девочки в Башкирии

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Осенью 2023 года 8-летняя девочка пострадала в результате нападения на неё домашней собаки. У ребенка были диагностированы травмы бедра и голени.
Отмечается, что хозяева собаки игнорировали требования законодательства, в соответствии с которыми они были обязаны принять меры, обеспечивающие безопасность окружающих. Этого сделано не было, что в результате привело к плачевным последствиям.
Районная прокуратура направила в суд обращение потребовав с хозяев собаки выплатить девочке компенсацию морального вреда. Суд постановил взыскать с владельца собаки 35 тыс. руб., а также взыскать с него еще 4 тыс. руб. в качестве штрафа за нарушение требований общественного порядка при обращении с животными.