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Updated Сегодня, 09:52

Собака разорвала ногу девочки в Башкирии

Собака разорвала ногу девочки в Башкирии

8 августа 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
Хозяина пса обязали выплатить штраф и выплатить компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Осенью 2023 года 8-летняя девочка пострадала в результате нападения на неё домашней собаки. У ребенка были диагностированы травмы бедра и голени.

Отмечается, что хозяева собаки игнорировали требования законодательства, в соответствии с которыми они были обязаны принять меры, обеспечивающие безопасность окружающих. Этого сделано не было, что в результате привело к плачевным последствиям.

Районная прокуратура направила в суд обращение потребовав с хозяев собаки выплатить девочке компенсацию морального вреда. Суд постановил взыскать с владельца собаки 35 тыс. руб., а также взыскать с него еще 4 тыс. руб. в качестве штрафа за нарушение требований общественного порядка при обращении с животными.

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