Собака разорвала ногу девочки в Башкирии

Районная прокуратура направила в суд обращение потребовав с хозяев собаки выплатить девочке компенсацию морального вреда. Суд постановил взыскать с владельца собаки 35 тыс. руб., а также взыскать с него еще 4 тыс. руб. в качестве штрафа за нарушение требований общественного порядка при обращении с животными.