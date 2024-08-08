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Санкции троекратно накормили Башкирию

Санкции троекратно накормили Башкирию

8 августа 2024, 04:50
Фото: Правительство РБ
В 2024 году исполнилось 10 лет продовольственному эмбарго и как показала практика, санкции стали неожиданным толчком для его развития, сообщает правительство РБ.

За десятилетие, прошедшее с момента введения ограничений, Республика сумела не только адаптироваться к новым условиям, но и значительно увеличить объемы производства. С 2013 года объем пищевой продукции в регионе вырос с ₽49,3 млрд. до ₽160 млрд. Министр сельского хозяйства подчеркивает: Россия теперь не просто сама себя обеспечивает — она стала конкурентоспособной на международной арене.

Если говорить о конкретных цифрах, то сбор зерновых увеличился с 2 млн тонн до 3,2 млн тонн. Производство подсолнечника за тот же период почти удвоилось. В животноводстве также наблюдается положительная динамика: производство скота и птицы возросло на 13,5%, товарного молока — на 13,2%.

И это еще не все. Пищевая промышленность региона также показала бурный рост: выпуск растительного масла увеличился почти в четыре раза (с 88 тысяч тонн до 331 тысячи тонн), а сахара — в полтора раза (с 134 тысяч тонн до 219 тысяч тонн). Развивается сыроделие: производство сыров за десятилетие возросло на треть.

Однако настоящим ориентиром для будущего является экспорт. В этом году аграрии Башкортостана поставили более 775 тысяч тонн товаров в 44 страны мира, заработав при этом внушительные $330 млн.

На фоне успешного роста агроэкспорта стоит отметить важную задачу — подготовку квалифицированных кадров для отрасли. Участники рынка уверены: создание системы подготовки от школ до вузов поможет привлечь молодежь в сельское хозяйство и обеспечить его дальнейшее развитие.

Как сообщают эксперты, санкции оказались не преградой для Республики, а настоящим катализатором ее роста.

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