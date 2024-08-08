Санкции троекратно накормили Башкирию

И это еще не все. Пищевая промышленность региона также показала бурный рост: выпуск растительного масла увеличился почти в четыре раза (с 88 тысяч тонн до 331 тысячи тонн), а сахара — в полтора раза (с 134 тысяч тонн до 219 тысяч тонн). Развивается сыроделие: производство сыров за десятилетие возросло на треть.