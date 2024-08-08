Потоп в Уфе — последние новости

Через Уфу 8 августа также прошёл грозовой фронт. В связи с погодными условиями с сообщениями об отключении электроэнергии в аварийные службы обратились более 60 раз. Ещё 30 обращений были связаны с протёкшими кровлями. Кроме того, в городе упали несколько деревьев.