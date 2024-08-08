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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

8 августа 2024, 13:43
Фото: vk.com
Паводковая ситуация в городе начала стабилизироваться.

По данным башкортостанского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, на 8 августа в столице Башкирии продолжают оставаться подтопленными два участка дорог — речь идёт о подъездах к СНТ «Казарес» и «Альбатрос». Спасатели продолжают дежурить на местах. До домов и жилых участков вода пока не добралась.

Ближе к вечернему часу пик по городу прошёл сильный ливень. Особенно несладко пришлось микрорайону Сипайлово. Как сообщил мэр города Ратмир Мавлиев, за один час в Уфе выпало 24 мм осадков.

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По местным соцсетям также распространялись кадры того, как две женщины свалились с ног на улице Губайдуллина. Им на помощь подоспели двое молодых людей, которые практически полностью промокли, спасая их.

Видео: vk.com

Через Уфу 8 августа также прошёл грозовой фронт. В связи с погодными условиями с сообщениями об отключении электроэнергии в аварийные службы обратились более 60 раз. Ещё 30 обращений были связаны с протёкшими кровлями. Кроме того, в городе упали несколько деревьев.

В вечерний час пик водителям в городе пришлось столкнуться с серьёзными заторами на дорогах. Ситуацию с пробками сервисы уфимских карт оценили в 10 баллов.

Несмотря на «непляжную» погоду, экстренные службы продолжают патрулировать водоёмы. На озёрах и реках Уфы сотрудники городского Управления гражданской защиты напоминают немногочисленным купающимся правила поведения у воды и вручают им соответствующие листы-памятки.

Как сообщал Mkset, 7 августа в Уфе впервые с начала летнего паводка начал снижаться уровень воды в реке Белой у Монумента Дружбы.

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