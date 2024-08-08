Почти 3000 детей срочно отвезли к врачам в Башкирии

Как предупреждали специалисты Роспотребнадзора, с приближением середины августа в Башкирии ожидается вторая волна активности клещей. И эти опасения подтвердились. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии провела исследования 7956 клещей, снятых с людей, среди них 2579 — дети