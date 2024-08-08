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Почти 3000 детей срочно отвезли к врачам в Башкирии

Почти 3000 детей срочно отвезли к врачам в Башкирии

8 августа 2024, 11:12
Фото: 1MI
С начала эпидемического сезона в медицинские учреждения региона с этой же бедой обратились 7 434 человека, сообщает Роспотребнадзор РБ.
Сюжет
Дети

Как предупреждали специалисты Роспотребнадзора, с приближением середины августа в Башкирии ожидается вторая волна активности клещей. И эти опасения подтвердились. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии провела исследования 7956 клещей, снятых с людей, среди них 2579 — дети

Клещи атакуют Башкирию
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Результаты показали инфицированность вирусом клещевого энцефалита на уровне 1,0%, а заболеваемость боррелиозом достигла тревожных 21,9%.

Как сообщают специалисты, клещи активны не только в лесах, но и в городских парках и скверах.

— Важно соблюдать простые правила: при посещении леса или гор одевайте светлую одежду с длинными рукавами и брюками, используйте специальные репелленты и регулярно проверяйте себя и детей на наличие этих паразитов после возвращения домой. Также стоит избегать мест с высокой травой и кустарниками, — напоминают в ведомстве.
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