Почти 3000 детей срочно отвезли к врачам в Башкирии

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Как предупреждали специалисты Роспотребнадзора, с приближением середины августа в Башкирии ожидается вторая волна активности клещей. И эти опасения подтвердились. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии провела исследования 7956 клещей, снятых с людей, среди них 2579 — дети
Результаты показали инфицированность вирусом клещевого энцефалита на уровне 1,0%, а заболеваемость боррелиозом достигла тревожных 21,9%.
Как сообщают специалисты, клещи активны не только в лесах, но и в городских парках и скверах.
— Важно соблюдать простые правила: при посещении леса или гор одевайте светлую одежду с длинными рукавами и брюками, используйте специальные репелленты и регулярно проверяйте себя и детей на наличие этих паразитов после возвращения домой. Также стоит избегать мест с высокой травой и кустарниками, — напоминают в ведомстве.