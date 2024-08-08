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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Новая погодная аномалия угрожает Башкирии

Новая погодная аномалия угрожает Башкирии

8 августа 2024, 10:52
Прогноз погоды в Уфе и Башкирии на выходные заставляет задуматься и готовиться к неминуемому, следует из прогноза региональных синоптиков.

Прогноз погоды в Уфе на ближайший день и на конец недели от Башгидромета заставляет разлюбить лето. Кажется, летняя погода в Башкирии и Уфе в 2024 году закончилась, и жителей региона тепло ждёт лишь в бабье лето осенью. Ранее синоптики региона давали вероятностный прогноз по температуру и осадкам в Башкирии на август 2024. Метеорологи ждали, в целом, нормальную погоду — среднесуточную температуру около +15°С…+19°С и до 65 мм осадков. Как видим, прогноз оказался далёк от реальности: в регионе откровенного холодный и мокрый август. Что можно считать аномалией, которая и не думает отступать.

Прогноз погоды в БашкирииПрогноз погоды в Башкирии
Прогноз погоды в Башкирии
Фото: Башгидромет

Погода в Башкирию завтра, в пятницу, 9 августа, и в выходные, 10–11 августа, будет такой же аномальной, но уже привычной. По прогнозу погоды в Уфе и Башкирии — грозы и кратковременные дожди. Синоптики не обещают града, но будет очень ветрено. Температура воздуха ночью +10°С…+15°С, днем +18°С…+23С°.

Когда в Башкирию и Уфу вернется тепло можно спрогнозировать по данным сервиса «ГисМетео». Ресурс предлагает ознакомиться с прогнозом погоды в Башкирии и Уфе на месяц. Исходя из данных сервиса, пасмурно и мокро в регионе будет до сентября.

Прогноз погоды в Уфе на месяцПрогноз погоды в Уфе на месяц
Прогноз погоды в Уфе на месяц
Фото: «ГисМетео»
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