Новая погодная аномалия угрожает Башкирии

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Прогноз погоды в Уфе на ближайший день и на конец недели от Башгидромета заставляет разлюбить лето. Кажется, летняя погода в Башкирии и Уфе в 2024 году закончилась, и жителей региона тепло ждёт лишь в бабье лето осенью. Ранее синоптики региона давали вероятностный прогноз по температуру и осадкам в Башкирии на август 2024. Метеорологи ждали, в целом, нормальную погоду — среднесуточную температуру около +15°С…+19°С и до 65 мм осадков. Как видим, прогноз оказался далёк от реальности: в регионе откровенного холодный и мокрый август. Что можно считать аномалией, которая и не думает отступать.
Погода в Башкирию завтра, в пятницу, 9 августа, и в выходные, 10–11 августа, будет такой же аномальной, но уже привычной. По прогнозу погоды в Уфе и Башкирии — грозы и кратковременные дожди. Синоптики не обещают града, но будет очень ветрено. Температура воздуха ночью +10°С…+15°С, днем +18°С…+23С°.
Когда в Башкирию и Уфу вернется тепло можно спрогнозировать по данным сервиса «ГисМетео». Ресурс предлагает ознакомиться с прогнозом погоды в Башкирии и Уфе на месяц. Исходя из данных сервиса, пасмурно и мокро в регионе будет до сентября.