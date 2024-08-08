Новая погодная аномалия угрожает Башкирии

Прогноз погоды в Уфе на ближайший день и на конец недели от Башгидромета заставляет разлюбить лето. Кажется, летняя погода в Башкирии и Уфе в 2024 году закончилась, и жителей региона тепло ждёт лишь в бабье лето осенью. Ранее синоптики региона давали вероятностный прогноз по температуру и осадкам в Башкирии на август 2024. Метеорологи ждали, в целом, нормальную погоду — среднесуточную температуру около +15°С…+19°С и до 65 мм осадков. Как видим, прогноз оказался далёк от реальности: в регионе откровенного холодный и мокрый август. Что можно считать аномалией, которая и не думает отступать.