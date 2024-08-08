На всю мощность: как Башкортостан готовится стать лидером станкостроения в России

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В прошлом году в России изготовили почти 48 тысяч станков, при этом товара реализовано на 67 млрд рублей (в 1,5 раза больше, чем в 2022 г.) Импорт тоже растёт: в 2023 году Россия купила 60 тыс. станков, при этом за пять лет объём ввоза станков вырос вдвое.
Развитие станкостроения в России отражается и на индустриальной сфере Башкортостана — республика тесно сотрудничает в этом плане с компаниями корпорации «Ростех». Так, еще в 2021 году в рамках Российского промышленного форума глава РБ Радий Хабиров и руководитель Росстандарта Антон Шалаев пришли к решению о необходимости создания в республике на базе Центра стандартизации, метрологии и испытаний аккредитованной лаборатории в сфере лёгкой промышленности. Весной 2023 года в Уфе запустили испытательную лабораторию Росстандарта для продукции легпрома — первую в ПФО. Это позволило продолжить сотрудничество и перенести этот опыт в сферу станкостроения. Так, в рамках федерального проекта «Развитие производства средств производства» Росстандарт защитил проект по созданию трёх испытательных центров по станкостроению в разных регионах России, первым станет именно Башкортостан.
Для реализации проекта в Уфимском районе предусмотрено финансирование на трёхлетний период в размере 800 млн руб. Запуск планируется в 2026 году.
— Мы, прежде всего с компаниями «Ростеха», работаем над тем, чтобы поднять на более высокий уровень станкостроение в республике. Стерлитамакский станкостроительный завод в своё время был одним из ведущих станкостроительных предприятий и Советского Союза, и России. Станкостроение — сложная отрасль с высокоточными изделиями, с высоким качеством материала и обработки. Для её развития важно, чтобы в регионе был сильный испытательный центр, — считает глава РБ Радий Хабиров.
Вместе с тем одной из ключевых проблем отрасли остается нехватка инвестиций, а также нехватка кадров и недооснащенность предприятий. По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Дмитрия Курочкина, требуется радикальное переоснащение парка станков, инструментов, оборудования:
— Очень серьезно стоят проблемы кадров, причем на всех уровнях. Высококвалифицированных специалистов и наставников, которые могли бы обучить новые поколения. Хотя мы понимаем, что нельзя пробежать за два-три года то, что должно развиваться в течение десятилетий, тем не менее сегодня вопрос ставится именно так.
В этом плане Башкортостан, кажется, успешно решает проблему. В частности, в 2024 году было принято решение о создании в регионе целого станкостроительного кластера, причем объем инвестиций превысит 7 млрд руб. Создавать кластер будет холдинг «СТАН» (входит в Госкорпорацию Ростех). Сам проект, рассчитанный до 2028 года, предусматривает модернизацию и строительство мощностей по литью и сборке оборудования. Первый этап — строительство отдельного литейного производства на базе новой компании «РТ-СТАНЛИТ» — стартовал весной текущего года. Здесь будут производить отливку из серого и высокопрочного чугуна. Эти элементы применяют для изготовления станин в составе металлообрабатывающего оборудования. Мощность цеха составит 5200 тонн литья в год. Запуск литейного корпуса намечен на 2026 год.
После этого проект займется расширением производственных линий НПО «Станкостроение». На базе предприятия организуют новый механосборочный цех мощностью 120 станков в год. Его общая площадь составит 40 тысяч кв. м, здесь пройдет модернизация действующих линий и расширение производственной инфраструктуры объединения, в т. ч. создание логистического и выставочного центров, обновление инженерных и электрических сетей, строительство трансформаторной подстанции, коммуникаций и дорог.
— Это очень прорывной и амбициозный проект для нашей республики. Когда мы его реализуем, то станем крупнейшим производителем станков в Российской Федерации. По сути, мы закладываем будущее современного российского станкостроения, — отметил Радий Хабиров.
Говоря о дефиците кадров для отрасли, стоит отметить, что Стерлитамакский политехнический колледж остается единственным в Башкирии ссузом станкостроительного направления. В 2023/24 учебном году здесь обучались почти 1300 студентов. При этом статистика показывает, что лишь 70% выпускников колледжа в дальнейшем находят работу по выбранному профилю. В рамках нацпроекта «Образование» в колледже с 2022 года реализуют проект ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Кроме того, колледж стал победителем конкурсного отбора федерального проекта «Профессионалитет», благодаря чему в 2023 году здесь сформирован образовательный кластер «Центр подготовки кадров для предприятий АО „Механика“, закуплено и установлено современное оборудование.
В Центробанке подчеркивали, что российская экономика перегрета, а спрос растёт быстрее предложения. При этом доля современного оборудования у 40% предприятий составляет меньше трети. Острее всего дефицит чувствуется в производстве транспорта, мебели, электрооборудования и добыче полезных ископаемых (кроме ТЭК). Торгово-промышленная палата России уделяет особое внимание поддержке станкоинструментальной отрасли.
— Мы стараемся объединять усилия органов власти, профильных министерств и ведомств, делового сообщества, наших региональных палат, деловых объединений ассоциаций потому что это комплексная работа. Несмотря на то, что многие предприятия заявляют об отсутствии аналогов по конкретным позициям, наши эксперты показывают, что такие аналоги есть. И мы добиваемся, чтобы при реализации проектов использовалась именно наше отечественное оборудование, наши станки, — подчеркивает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин.
В завершение отметим, что из федерального бюджета на поддержку отрасли в ближайшие 6 лет выделят около 300 млрд рублей. Благодаря этому в стране появится более 70 современных станкостроительных производств — новых и модернизированных старых, где будут создавать более 500 новых видов станков.