На всю мощность: как Башкортостан готовится стать лидером станкостроения в России

Развитие станкостроения в России отражается и на индустриальной сфере Башкортостана — республика тесно сотрудничает в этом плане с компаниями корпорации «Ростех». Так, еще в 2021 году в рамках Российского промышленного форума глава РБ Радий Хабиров и руководитель Росстандарта Антон Шалаев пришли к решению о необходимости создания в республике на базе Центра стандартизации, метрологии и испытаний аккредитованной лаборатории в сфере лёгкой промышленности. Весной 2023 года в Уфе запустили испытательную лабораторию Росстандарта для продукции легпрома — первую в ПФО. Это позволило продолжить сотрудничество и перенести этот опыт в сферу станкостроения. Так, в рамках федерального проекта «Развитие производства средств производства» Росстандарт защитил проект по созданию трёх испытательных центров по станкостроению в разных регионах России, первым станет именно Башкортостан.