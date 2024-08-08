Ларьки-нелегалы сносят в Уфе

Кроме того, требования о демонтаже предъявили владельцам киосков по Революционной, 26 — павильона «Пресса» и ларька «Кофе с собой». В документах также говорится о демонтаже объектов по Большой Заливной, 38 и Ахметова 318/1. При этом в тексте не указано, под какими вывесками они работают — говорится лишь, что объекты занимаются оказанием услуг.