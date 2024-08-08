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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Ларьки-нелегалы сносят в Уфе

Ларьки-нелегалы сносят в Уфе

8 августа 2024, 15:32
Фото: администрация Кировского района Уфы
Город за неделю лишился множества популярных торговых объектов.

Как минимум шесть киосков постановили демонтировать в столице Башкирии с начала августа 2024 года, следует из документов мэрии и информации муниципальных властей в соцсетях.

Так, чиновники подписали постановление о демонтаже киоска «Цветы» у дома по Чернышевского, 83. В документе говорится, что добровольно владелец торговый объект не переместил, в связи с этим сносить его будут принудительно.

Кроме того, требования о демонтаже предъявили владельцам киосков по Революционной, 26 — павильона «Пресса» и ларька «Кофе с собой». В документах также говорится о демонтаже объектов по Большой Заливной, 38 и Ахметова 318/1. При этом в тексте не указано, под какими вывесками они работают — говорится лишь, что объекты занимаются оказанием услуг.

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Как сообщал ранее Mkset, аналогичное предписание вручили киоску «Варим Кофе» перед одним из корпусов Башгосмедуниверситета.

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