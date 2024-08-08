Ларьки-нелегалы сносят в Уфе

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Как минимум шесть киосков постановили демонтировать в столице Башкирии с начала августа 2024 года, следует из документов мэрии и информации муниципальных властей в соцсетях.
Так, чиновники подписали постановление о демонтаже киоска «Цветы» у дома по Чернышевского, 83. В документе говорится, что добровольно владелец торговый объект не переместил, в связи с этим сносить его будут принудительно.
Кроме того, требования о демонтаже предъявили владельцам киосков по Революционной, 26 — павильона «Пресса» и ларька «Кофе с собой». В документах также говорится о демонтаже объектов по Большой Заливной, 38 и Ахметова 318/1. При этом в тексте не указано, под какими вывесками они работают — говорится лишь, что объекты занимаются оказанием услуг.
Как сообщал ранее Mkset, аналогичное предписание вручили киоску «Варим Кофе» перед одним из корпусов Башгосмедуниверситета.