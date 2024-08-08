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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Башкирии повышают штрафы за вредную привычку

Курящих школьников ждет публичный позор

8 августа 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии повышают штрафы за вредную привычку

Депутаты Курултая выходят на тропу войны с малолетними курильщиками, сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.
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Дети

Депутаты регионального Госсобрания направили в Правительство России проект нового федерального закона. Инициатива направлена на борьбу с курением среди детей школьного возраста. Особый акцент сделан на борьбе с электронными сигаретами: POD-системами и одноразовыми электронными сигаретами — «одноразками», которые, по мнению властей, получили большую популярность среди несовершеннолетних из-за бытующего в обществе мнения об их безвредности.

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Как отметил председатель парламента региона Константин Толкачев, курением увлекаются больше половины подростков, учащихся в старших классах. Также со ссылкой на исследования психологов он подчеркнул, что большинство курильщиков впервые употребляют никотин именно в школьных стенах. При это парламентарии выявили, что четко установленного запрета курения на территории школ и детских садов на данный момент нет. Такой имеется только на детских площадках.

Таким образом, предлагается штрафовать нарушителей за курение на территории и в помещениях школ и детских садов. Размер штрафа будет варьироваться от двух до трех тысяч рублей, отметил Толкачев.

Депутаты, однако, предлагают не ограничиваться только штрафом, но также проводить профилактические работы. Речь идет о том, чтобы информировать коллектив о нарушителях. Делать это предлагается в рамках классных часов и на собраниях.

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