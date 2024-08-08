Курящих школьников ждет публичный позор

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Депутаты регионального Госсобрания направили в Правительство России проект нового федерального закона. Инициатива направлена на борьбу с курением среди детей школьного возраста. Особый акцент сделан на борьбе с электронными сигаретами: POD-системами и одноразовыми электронными сигаретами — «одноразками», которые, по мнению властей, получили большую популярность среди несовершеннолетних из-за бытующего в обществе мнения об их безвредности.
Как отметил председатель парламента региона Константин Толкачев, курением увлекаются больше половины подростков, учащихся в старших классах. Также со ссылкой на исследования психологов он подчеркнул, что большинство курильщиков впервые употребляют никотин именно в школьных стенах. При это парламентарии выявили, что четко установленного запрета курения на территории школ и детских садов на данный момент нет. Такой имеется только на детских площадках.
Таким образом, предлагается штрафовать нарушителей за курение на территории и в помещениях школ и детских садов. Размер штрафа будет варьироваться от двух до трех тысяч рублей, отметил Толкачев.
Депутаты, однако, предлагают не ограничиваться только штрафом, но также проводить профилактические работы. Речь идет о том, чтобы информировать коллектив о нарушителях. Делать это предлагается в рамках классных часов и на собраниях.