Курящих школьников ждет публичный позор

Как отметил председатель парламента региона Константин Толкачев, курением увлекаются больше половины подростков, учащихся в старших классах. Также со ссылкой на исследования психологов он подчеркнул, что большинство курильщиков впервые употребляют никотин именно в школьных стенах. При это парламентарии выявили, что четко установленного запрета курения на территории школ и детских садов на данный момент нет. Такой имеется только на детских площадках.