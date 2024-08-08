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Хабиров указал на новую гордость Уфы

Хабиров указал на новую гордость Уфы

8 августа 2024, 07:14
Фото: Радий Хабиров
Копия колоннады на Набережной будет встречать туристов круизов, уточнил глава Башкирии.

Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о темпах создания нового украшения Уфы — колоннады на Набережной. По мнению регионального руководителя, это сооружение станет жемчужиной Уфы и отправной точкой знакомства с городом для путешественников круизов.

Возведение колоннады — копии аналогичного сооружения в городе-побратиме Уфы — Сухуме — подходит к концу. Его планируют завершить к дням празднования 450-летия Уфы. Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев потребовал от подчиненных мобилизовать все силы для того, чтобы уложиться в сроки.

Мэр Уфы: «Нужно мобилизовать по максимуму»
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Напомним, Mkset подготовил актуальную афишу празднования Дня города в Уфе в 2024 году.

День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
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