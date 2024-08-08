Хабиров указал на новую гордость Уфы

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о темпах создания нового украшения Уфы — колоннады на Набережной. По мнению регионального руководителя, это сооружение станет жемчужиной Уфы и отправной точкой знакомства с городом для путешественников круизов.
Возведение колоннады — копии аналогичного сооружения в городе-побратиме Уфы — Сухуме — подходит к концу. Его планируют завершить к дням празднования 450-летия Уфы. Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев потребовал от подчиненных мобилизовать все силы для того, чтобы уложиться в сроки.
Напомним, Mkset подготовил актуальную афишу празднования Дня города в Уфе в 2024 году.