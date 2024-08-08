Хабиров указал на новую гордость Уфы

Возведение колоннады — копии аналогичного сооружения в городе-побратиме Уфы — Сухуме — подходит к концу. Его планируют завершить к дням празднования 450-летия Уфы. Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев потребовал от подчиненных мобилизовать все силы для того, чтобы уложиться в сроки.