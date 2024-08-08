Гриб-монстр вырос в Башкирии

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Колоссальных размеров гриб дождевик нашли в Башкирии. Гиганта во время тихой охоты обнаружила жительница Туймазинского района и поделилась впечатляющими фото в соцсетях. Вес гриба составил порядка 8 кг.
Отметим, что это не первая такая находка в этом году. Грибы весом в несколько килограммов находят жители разных уголков республики. Так, целый выводок грибов-переростков во время занятий фитнесом обнаружил житель Кумертау.
Напомним, что во время сбора грибов важно сохранять бдительность, чтобы в лукошке среди прочих лисичек и боровиков не затесались поганки и волоконницы. Так, нередки были случаи отравления грибами в Башкирии.