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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Гриб-монстр вырос в Башкирии

Гриб-монстр вырос в Башкирии

8 августа 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
Гриб впечатляющих размеров нашла жительница Туймазинского района.

Колоссальных размеров гриб дождевик нашли в Башкирии. Гиганта во время тихой охоты обнаружила жительница Туймазинского района и поделилась впечатляющими фото в соцсетях. Вес гриба составил порядка 8 кг.

Фото: Моя Уфа. Новости Уфа Башкирия/Telegram
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Отметим, что это не первая такая находка в этом году. Грибы весом в несколько килограммов находят жители разных уголков республики. Так, целый выводок грибов-переростков во время занятий фитнесом обнаружил житель Кумертау.

Напомним, что во время сбора грибов важно сохранять бдительность, чтобы в лукошке среди прочих лисичек и боровиков не затесались поганки и волоконницы. Так, нередки были случаи отравления грибами в Башкирии.

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