Диетолог рассказала о питании кормящих мам

Так, для соблюдения баланса нутриентов женщине важно включать в рацион все группы питательных веществ: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатку. Источниками белка могут стать, например, нежирная говядина, мясо птицы или яйца. Кроме того, белком богаты молочные продукты, бобовые, орехи и семена, а также рыба, однако из-за аллергенного потенциала с ней следует быть аккуратнее, не употребляя слишком часто. Полиненасыщенные жиры содержатся в жирной рыбе, льняном масле, грецких орехах, а мононенасыщенные жиры — в авокадо и оливковом масле. А достаточное количество углеводов и клетчатки можно получить из цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, ягод, бобовых и орехов. Кормящей матери также не стоит забывать и о важных витаминах с минералами, в частности железе, кальции, витамине D и фолиевой кислоте.