Диетолог рассказала о питании кормящих мам

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Несмотря на усилия со стороны здравоохранительных организаций, статистика по грудному вскармливанию остается довольно удручающей. Так, согласно данным все той же ВОЗ, значительная часть матерей прекращает кормить грудью сразу после выписки из роддома, а среди детей возрастом до 6 месяцев менее 40% находятся исключительно на грудном кормлении.
Как отмечает исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова, естественное вскармливание играет важнейшую роль для здоровья ребенка и его дальнейшего развития. Поэтому для матери важно не только кормить младенца грудью, но и самой следить за своим питанием. О том, как кормящей маме правильно выстроить свой рацион, эксперт рассказала Общественной службе новостей.
«Польза грудного молока для младенца неоспорима. С точки зрения качества здоровья, люди, которые в детстве прошли грудное вскармливание, имеют меньше проблем по диабету и по ожирению, — говорит Дианова. — На успешную лактацию влияет множество факторов. Так как все питательные вещества, которые получает кормящая мама, передаются через грудное молоко и влияют на развитие и здоровье ребенка, важно соблюдать определённые несложные правила и выстраивать питание таким образом, чтобы быстрее восстановиться после родов и наладить грудное вскармливание».
По словам Диановой, питание кормящей матери должно базироваться на трех принципах: балансе макро и микронутриентов, достаточном количестве калорий и регулярном питании.
Так, для соблюдения баланса нутриентов женщине важно включать в рацион все группы питательных веществ: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатку. Источниками белка могут стать, например, нежирная говядина, мясо птицы или яйца. Кроме того, белком богаты молочные продукты, бобовые, орехи и семена, а также рыба, однако из-за аллергенного потенциала с ней следует быть аккуратнее, не употребляя слишком часто. Полиненасыщенные жиры содержатся в жирной рыбе, льняном масле, грецких орехах, а мононенасыщенные жиры — в авокадо и оливковом масле. А достаточное количество углеводов и клетчатки можно получить из цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, ягод, бобовых и орехов. Кормящей матери также не стоит забывать и о важных витаминах с минералами, в частности железе, кальции, витамине D и фолиевой кислоте.
«Калорийность питания кормящей мамы должна быть выше, чем до беременности, для поддержания энергии и производства грудного молока. Это примерно 400-500 ккал, — указала специалист. — Прием пищи должен быть каждые три-четыре часа для поддержания уровня энергии и стабилизации уровня сахара в крови. Для кормящей мамы идеальным станет пятиразовый режим питания, как минимум до того, как ребенку исполнится шесть месяцев. Далее, с введением прикорма и его расширением, можно переходить на четырехкратный прием пищи, с обязательным возвращением калорийности рациона к привычному. При соблюдении этих условий женщина не только не наберет лишний вес, но сможет естественным образом избавиться от лишних килограммов, набранных до или во время беременности».
Немаловажно для кормящей мамы и соблюдать правильный режим гидратации, продолжает Дианова. Так, в период кормления женщине необходимо выпивать не менее 8-10 стаканов воды в день из расчета 30-40 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Дополнительными источниками жидкости могут стать супы, некрепкие чаи, натуральные йогурты без добавок и кисломолочные продукты.
Отдельно врач выделила список продуктов, которые кормящим женщинам нужно избегать или хотя бы ограничить. К ним относятся, например, фаст-фуд, сладкая выпечка, сладости, газировка и прочие продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, усилителями вкуса, ароматизаторами и прочими пищевыми добавками. Также в период кормления стоит ограничить употребление продуктов-гистаминолибераторов — сюда входят большинство цитрусовых, какао и шоколад, томаты, бобовые и орехи — и продуктов с высоким содержанием гистамина: выдержанных сыров, маринованных овощей, копченостей и так далее. Разумеется, кормящим женщинам помимо прочего противопоказан алкоголь, так как он может негативно влиять на грудное молоко и здоровье ребенка. Кофе в период кормления следует ограничить до одной-двух чашек в день, указала эксперт.
В заключение Дианова посоветовала кормящим мамам соблюдать принцип тарелки, чтобы сбалансировать потребление всех групп питательных веществ, а также напомнила о необходимости учитывать индивидуальные особенности организма и избегать экспериментов, то есть не вводить в рацион продуктов, которых не пробовали ранее.