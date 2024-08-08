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«Башкирское мороженое» удостоилось сертификата «Роскачество-Халяль»

«Башкирское мороженое» удостоилось сертификата «Роскачество-Халяль»

8 августа 2024, 14:14
Фото: ТПП РБ
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Сертификат соответствия выдан российским аккредитованным органом «Роскачество-Халяль».

Предприятие давно себя зарекомендовало добросовестным производителем. В его копилке — 30 лет усердной работы по изготовлению качественной и полезной продукции. На сегодняшний день она поставляется в 30 регионов страны. А всё благодаря современному оборудованию и работе настоящих профессионалов. В целом, производственные мощности предприятия позволяют выпускать 7 000 тонн продукции в год. Она соответствует требованиям международных стандартов.

К слову, Центр компетенций «Халяль» Роскачества начал работать на базе Торгово-промышленной палаты РБ с 2023 года в рамках генерального соглашения, подписанного на ПМЭФ президентом ТПП РФ Сергеем Николаевичем Катыриным и руководителем Роскачества Максимом Александровичем Протасовым. Предприятия, которые хотят попасть в федеральный росреестр, и получить реальную стандартизацию халяль, могут обратиться в ТПП РБ по контактным номерам: 276-86-43 и 276-95-71.

Фото: ТПП РБ

Гордимся нашим производителем!

#Андрей Королев#Экономика#Башкортостан
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