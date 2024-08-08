«Башкирское мороженое» удостоилось сертификата «Роскачество-Халяль»

Предприятие давно себя зарекомендовало добросовестным производителем. В его копилке — 30 лет усердной работы по изготовлению качественной и полезной продукции. На сегодняшний день она поставляется в 30 регионов страны. А всё благодаря современному оборудованию и работе настоящих профессионалов. В целом, производственные мощности предприятия позволяют выпускать 7 000 тонн продукции в год. Она соответствует требованиям международных стандартов.