«Башкирское мороженое» удостоилось сертификата «Роскачество-Халяль»

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Предприятие давно себя зарекомендовало добросовестным производителем. В его копилке — 30 лет усердной работы по изготовлению качественной и полезной продукции. На сегодняшний день она поставляется в 30 регионов страны. А всё благодаря современному оборудованию и работе настоящих профессионалов. В целом, производственные мощности предприятия позволяют выпускать 7 000 тонн продукции в год. Она соответствует требованиям международных стандартов.
К слову, Центр компетенций «Халяль» Роскачества начал работать на базе Торгово-промышленной палаты РБ с 2023 года в рамках генерального соглашения, подписанного на ПМЭФ президентом ТПП РФ Сергеем Николаевичем Катыриным и руководителем Роскачества Максимом Александровичем Протасовым. Предприятия, которые хотят попасть в федеральный росреестр, и получить реальную стандартизацию халяль, могут обратиться в ТПП РБ по контактным номерам: 276-86-43 и 276-95-71.
Гордимся нашим производителем!