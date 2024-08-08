Алсу стала башкирской красоткой

Интересно отметить, что у певицы есть особая связь с Башкортостаном. Малая родина ее отца находится в деревне Уяндыково Илишевского района. Хотя она нечасто посещает республику, воспоминания о ней всегда остаются теплыми и светлыми. Более того, в репертуаре артистки можно найти песни на башкирском языке.