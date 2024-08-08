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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Алсу стала башкирской красоткой

Алсу стала башкирской красоткой

8 августа 2024, 09:56
Фото: Соцсети Алсу
Известная певица показала себя в национальном наряде и искупалась в откликах восхищения.

В Национальном музее Башкортостана презентована фотовыставка «С любовью к Уфе», приуроченная к 450-летию столицы Башкирии. В рамках этого проекта свои работы представила фотограф Екатерина Рождественская, которая запечатлела не только архитектурные красоты столицы, но и ее душу — людей, которые делают этот город уникальным.

Одним из самых ярких моментов мероприятия стало участие известной певицы Алсу, которая с радостью согласилась стать героем выставки. Певица появилась перед зрителями в традиционном башкирском костюме, что вызвало восторг у всех присутствующих.

Интересно отметить, что у певицы есть особая связь с Башкортостаном. Малая родина ее отца находится в деревне Уяндыково Илишевского района. Хотя она нечасто посещает республику, воспоминания о ней всегда остаются теплыми и светлыми. Более того, в репертуаре артистки можно найти песни на башкирском языке.

Видео: Соцсети Алсу
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