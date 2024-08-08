78 уфимских семей получат ключи на год раньше обещанного срока

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Работа в жилых комплексах ГК «Жилой Квартал» не останавливается ни на секунду — строители качественно и быстро делают свое дело, дома растут на глазах.
Напомним, что строительство жилого комплекса «Зубово Life Garden» началось несколько лет назад, когда на месте будущего микрорайона было пустое поле. А на сегодняшний день 21 дом уже введен в эксплуатацию и ещё 5 активно возводятся, построены дороги, реализовано освещение и установлены автобусные остановки.
— За двадцать три года своей работы мы уже построили и ввели в эксплуатацию более 45 многоквартирных домов, каждый раз подтверждая своё лидерство и профессионализм! Мы искренне уверены, что лучшее проявление уважения и заботы о клиентах с нашей стороны, это высокое качество построенных домов и соблюдение обещанных сроков. Поэтому тщательно контролируем каждый этап строительства и всегда стремимся не просто соблюдать декларируемые сроки, но и опережать их. Недавно мы на 5 месяцев раньше декларируемых сроков ввели в эксплуатацию 21 литер в ЖК «Зубово Life Garden», а ключи от квартир начнём выдавать, опередив обещанный срок на целый год, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Именно благодаря такому подходу ГК «Жилой Квартал» имеет высший бал надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков РФ, а в их домах счастливо проживают уже более 50 000 человек, что можно сравнить по численности с городом Мелеузом, и совсем скоро их станет ещё больше.
Есть отличные новости и для тех, кто не успел купить квартиру в жилом комплексе «Зубово Life Garden», но очень хочет там жить — недавно стартовали продажи следующей очереди строительства. Для вас широкий выбор квартир в домах нового поколения с расширенными характеристиками. В продаже есть как небольшие студии, так и просторные семейные варианты квартир. Современные европейские планировки позволяют максимально эффективно использовать жилое пространство. Потолки до 3 метров дарят чувство простора, а увеличенные окна с низкими подоконниками добавляют света и воздуха. В холле предусмотрены зона ресепшн и колясочная. А фасад будет украшен архитектурной подсветкой и корзинами для внешних блоков кондиционеров.
Жизнь в пригороде предполагает уединение и комфорт, но уж точно не скуку. Концепция ЖК «Зубово Life Garden» продумана таким образом, чтобы каждый член семьи мог реализовать свои увлечения и интересы. Прежде всего, это закрытые внутренние дворы в новых домах. В этом уютном пространстве могут проводить время только жители или их гости, двор закрыт для машин. Молодые мамы оценят возможность отпустить ребенка поиграть на новой детской площадке, не беспокоясь за его безопасность. Наблюдать за сыном или дочкой можно с балкона или из окна просторной кухни-гостиной, готовя в это время вкусный ужин для всей семьи. Для людей старшего возраста во дворах будут обустроены зоны отдыха с комфортными лавочками — здесь можно будет читать книги на свежем воздухе или обмениваться важными новостями с соседями.
Важно отметить, что несмотря на то, что ЖК находится в пригороде, добраться до города на машине можно всего за 15-20 минут по широкой комфортабельной трассе. А если у вас нет личного автомобиля, то вы можете воспользоваться общественным транспортом, остановки располагаются прямо рядом с центральным въездом на территорию ЖК «Зубово Life Garden».
Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
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