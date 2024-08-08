78 уфимских семей получат ключи на год раньше обещанного срока

Жизнь в пригороде предполагает уединение и комфорт, но уж точно не скуку. Концепция ЖК «Зубово Life Garden» продумана таким образом, чтобы каждый член семьи мог реализовать свои увлечения и интересы. Прежде всего, это закрытые внутренние дворы в новых домах. В этом уютном пространстве могут проводить время только жители или их гости, двор закрыт для машин. Молодые мамы оценят возможность отпустить ребенка поиграть на новой детской площадке, не беспокоясь за его безопасность. Наблюдать за сыном или дочкой можно с балкона или из окна просторной кухни-гостиной, готовя в это время вкусный ужин для всей семьи. Для людей старшего возраста во дворах будут обустроены зоны отдыха с комфортными лавочками — здесь можно будет читать книги на свежем воздухе или обмениваться важными новостями с соседями.