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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Житель Тулы примет участие в чемпионате мира по русским шашкам

7 августа 2024, 11:44
Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в Московской области с 5 по 15 сентября. В составе сборной России Тульскую область представит двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион России, Международный гроссмейстер по русским шашкам Юрий Королев.

Об этом информирует tsn24.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Отмечается, что наши спортсмены будут выступать под флагом России, а на открытии и закрытии соревнований прозвучит гимн страны.

Участниками чемпионата мира станут шашисты из Норвегии, Германии, Монголии, Конго, Колумбии, США, Эфиопии, Венгрии, Болгарии, Турции и других стран. В течение десяти дней более 80 сильнейших спортсменов будут вести борьбу за титул чемпиона.

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