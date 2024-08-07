Житель Тулы примет участие в чемпионате мира по русским шашкам

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Об этом информирует tsn24.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Отмечается, что наши спортсмены будут выступать под флагом России, а на открытии и закрытии соревнований прозвучит гимн страны.
Участниками чемпионата мира станут шашисты из Норвегии, Германии, Монголии, Конго, Колумбии, США, Эфиопии, Венгрии, Болгарии, Турции и других стран. В течение десяти дней более 80 сильнейших спортсменов будут вести борьбу за титул чемпиона.