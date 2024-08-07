Житель Тулы примет участие в чемпионате мира по русским шашкам

Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в Московской области с 5 по 15 сентября. В составе сборной России Тульскую область представит двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион России, Международный гроссмейстер по русским шашкам Юрий Королев.