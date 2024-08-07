Ушлый юрист заработал на банкротах в Башкирии

С января 2019 года по ноябрь 2022 года 32-летний житель Нефтекамска, имея средне-специальное образование и зарегистрированный как самозанятый, предоставлял юридические услуги, которые оказались всего лишь пустыми обещаниями. Он уверял клиентов в своей способности помочь им с такими сложными вопросами, как банкротство, оформление прав на недвижимость и представление интересов перед судебными приставами. За свои «услуги» он запрашивал немалые суммы — от ₽7 000 до более чем ₽450 000.