Ушлый юрист заработал на банкротах в Башкирии

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
С января 2019 года по ноябрь 2022 года 32-летний житель Нефтекамска, имея средне-специальное образование и зарегистрированный как самозанятый, предоставлял юридические услуги, которые оказались всего лишь пустыми обещаниями. Он уверял клиентов в своей способности помочь им с такими сложными вопросами, как банкротство, оформление прав на недвижимость и представление интересов перед судебными приставами. За свои «услуги» он запрашивал немалые суммы — от ₽7 000 до более чем ₽450 000.
По версии следствия, данный мошенник не только не выполнил взятых на себя обязательств, но и оставил своих клиентов в полном замешательстве. В результате его действий пострадали 25 человек, а общий ущерб превысил ₽1,7 млн. Люди передавали ему деньги как наличными, так и через банковские переводы — это говорит о тщательно продуманной схеме обмана.
Неудивительно, что многие клиенты теперь задаются вопросом: как можно было доверять человеку с таким «опытом»? Ответ кроется в том, что юридическая профессия традиционно ассоциируется с доверием и высоким уровнем профессионализма. В трудные моменты жизни люди ищут помощи у юристов в надежде получить защиту своих прав. Однако когда эта надежда оборачивается предательством — это настоящая трагедия.
Обвиняемый частично признал свою вину, но этого явно недостаточно для того чтобы вернуть потерпевшим их деньги и восстановить справедливость. На его недвижимость уже наложен арест. Кроме того, уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для дальнейшего разбирательства по существу.