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Воркшоп «Делай историю из всего» от блогеров «Инсайт Люди» прошел в Уфе

Воркшоп «Делай историю из всего» от блогеров «Инсайт Люди» прошел в Уфе

7 августа 2024, 08:57
Фото: пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди»
Молодые ученые из Уфы смогли посетить воркшоп «Делай историю из всего». Экспертом выступила руководитель региональной студии продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», продюсер и блогер Ирина Шоцкая.

«Молодым ученым есть, что сказать этому миру, в особенности молодежи. Именно поэтому крайне важно научить их доносить свои идеи с помощью увлекательного контента, который может быть не только вирусным, но и полезным. Интерактивный формат позволит показать аудитории, что наука — это интересная, а главное перспективная отрасль», — поделилась Ирина Шоцкая.

Фото: пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди»

Вместе с экспертом по продвижению в социальных сетях участникам помогали создавать контент приглашенные блогеры из Уфы — автор трансформационных тренингов, международный тренер по тета-хилингу Гузель Шарафутдинова, блогер проекта Блог-тур «Жемчужина Кавказа» и «Просторы Удмуртии», телеведущий, спортивный обозреватель Артем Хуртов и автор музыкального проекта Клэнтон, ведущий телеканала «БСТ», автор блога «Батыр шоу», военный журналист Ильяс Батыргариев. Они давали обратную связь, делились своим опытом и разбирали готовые работы молодых ученых. Участники узнали больше о сторителлинге и других приемах, которые помогут в продвижении видеороликов в медиапространстве.

«Инсайт Люди» — это блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг».

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