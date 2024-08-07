Воркшоп «Делай историю из всего» от блогеров «Инсайт Люди» прошел в Уфе

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
«Молодым ученым есть, что сказать этому миру, в особенности молодежи. Именно поэтому крайне важно научить их доносить свои идеи с помощью увлекательного контента, который может быть не только вирусным, но и полезным. Интерактивный формат позволит показать аудитории, что наука — это интересная, а главное перспективная отрасль», — поделилась Ирина Шоцкая.
Вместе с экспертом по продвижению в социальных сетях участникам помогали создавать контент приглашенные блогеры из Уфы — автор трансформационных тренингов, международный тренер по тета-хилингу Гузель Шарафутдинова, блогер проекта Блог-тур «Жемчужина Кавказа» и «Просторы Удмуртии», телеведущий, спортивный обозреватель Артем Хуртов и автор музыкального проекта Клэнтон, ведущий телеканала «БСТ», автор блога «Батыр шоу», военный журналист Ильяс Батыргариев. Они давали обратную связь, делились своим опытом и разбирали готовые работы молодых ученых. Участники узнали больше о сторителлинге и других приемах, которые помогут в продвижении видеороликов в медиапространстве.
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