Воркшоп «Делай историю из всего» от блогеров «Инсайт Люди» прошел в Уфе

«Молодым ученым есть, что сказать этому миру, в особенности молодежи. Именно поэтому крайне важно научить их доносить свои идеи с помощью увлекательного контента, который может быть не только вирусным, но и полезным. Интерактивный формат позволит показать аудитории, что наука — это интересная, а главное перспективная отрасль», — поделилась Ирина Шоцкая.