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Published Сегодня, 17:54

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Updated Сегодня, 18:36

Власти Уфы прокомментировали снос уникального детсада

Власти Уфы прокомментировали снос уникального детсада

7 августа 2024, 17:54
Фото: 1MI
Скандал дошёл до главы Следственного комитета.
Сюжет
Дети

Администрация Октябрьского района Уфы опровергла закрытие детского сада №238, гласит сообщение в сообществе муниципальных властей в Vk.

Напомним, как сообщал Mkset, ранее на скандал обратил внимание Следственный комитет. Ряд «инсайдерских» источников сообщал о том, что единственный в регионе детский сад для дошкольников-диабетиков хотят закрыть, а его территорию — застроить.

По словам чиновников, упомянутые слухи являются ложными. Детский сад работает в штатном режиме. Кроме того, на 2024-2025 учебный год в учреждение приняли семерых воспитанников с сахарным диабетом. Изменять вид землепользования детсада также не собираются — проект межевания не предполагает сноса дошкольного учреждения, в документе лишь говорится о том, что к территории добавят 5,55 «квадратов».

На повестке дня встал и вопрос о капремонте крыши — его детсад не видел с 2020 года. Руководство учреждения и администрация района утверждают, что занятия под непригодными крышами не проводят, а для устранения повреждений директор детсада обратился к подрядной организации.

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