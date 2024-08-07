Власти Уфы прокомментировали снос уникального детсада

По словам чиновников, упомянутые слухи являются ложными. Детский сад работает в штатном режиме. Кроме того, на 2024-2025 учебный год в учреждение приняли семерых воспитанников с сахарным диабетом. Изменять вид землепользования детсада также не собираются — проект межевания не предполагает сноса дошкольного учреждения, в документе лишь говорится о том, что к территории добавят 5,55 «квадратов».