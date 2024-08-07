Власти Уфы прокомментировали снос уникального детсада

Posted 7 августа, 17:54
Published 7 августа, 17:54
Modified 7 августа, 18:36
Updated 7 августа, 18:36
Администрация Октябрьского района Уфы опровергла закрытие детского сада №238, гласит сообщение в сообществе муниципальных властей в Vk.
Напомним, как сообщал Mkset, ранее на скандал обратил внимание Следственный комитет. Ряд «инсайдерских» источников сообщал о том, что единственный в регионе детский сад для дошкольников-диабетиков хотят закрыть, а его территорию — застроить.
По словам чиновников, упомянутые слухи являются ложными. Детский сад работает в штатном режиме. Кроме того, на 2024-2025 учебный год в учреждение приняли семерых воспитанников с сахарным диабетом. Изменять вид землепользования детсада также не собираются — проект межевания не предполагает сноса дошкольного учреждения, в документе лишь говорится о том, что к территории добавят 5,55 «квадратов».
На повестке дня встал и вопрос о капремонте крыши — его детсад не видел с 2020 года. Руководство учреждения и администрация района утверждают, что занятия под непригодными крышами не проводят, а для устранения повреждений директор детсада обратился к подрядной организации.