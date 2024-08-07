В ВТБ рассказали об основных тенденциях на банковском рынке

Второй фактор, влияющий на выбор банка, — это повышение качества обслуживания и клиентского сервиса и быстрота и удобство ежедневных платежей: СБП, PAY-сервисы, платежные стикеры, оплата по QR-коду, а также отмена комиссий по платежам и переводам. Сегодня 96% активных клиентов банка пользуются онлайн-сервисами хотя бы раз в квартал. В том же ВТБ, к примеру, этот показатель вырос на 13% с начала года и стал рекордным в истории банка.