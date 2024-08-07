Убийство 10-летней давности раскрыли в Уфе

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это дело стало ярким примером того, как настойчивость правоохранительных органов может привести к справедливости даже спустя много лет после совершения преступления. Как видно из данной ситуации, время не всегда является защитой для преступников.