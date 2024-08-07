Убийство 10-летней давности раскрыли в Уфе

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Десятилетняя давность преступления не помешала следственным органам Республики Башкортостан завершить дело о трагической гибели женщины, обнаруженной в своем доме в Уфе на улице Ульяновых. В ноябре 2014 года в квартире была найдена женщина с множественными травмами, а судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Однако тогда установить личность преступника не удалось.
Только в 2023 году, благодаря усилиям следователей и криминалистов, дело получило второе дыхание. Повторное изучение материалов дела и проверка алиби бывшего сожителя потерпевшей привели к неожиданным результатам. Изначально он утверждал, что в момент совершения преступления находился на работе. Тем не менее, тщательная проверка рабочего табеля и свидетельств работодателя опровергли его слова.
Дополнительные следственные действия выявили новые улики против мужчины. Под давлением собранных доказательств он начал запутываться в своих показаниях и вскоре признался в содеянном.
Согласно версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни нанес своей сожительнице множественные удары кулаками по голове и другим частям тела. После этого он покинул квартиру, но вернувшись спустя некоторое время обнаружил ее без признаков жизни. В этот момент мужчина вызвал скорую помощь и продолжал отрицать свою причастность к ее смерти.
Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это дело стало ярким примером того, как настойчивость правоохранительных органов может привести к справедливости даже спустя много лет после совершения преступления. Как видно из данной ситуации, время не всегда является защитой для преступников.