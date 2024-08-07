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Убийство 10-летней давности раскрыли в Уфе

Убийство 10-летней давности раскрыли в Уфе

7 августа 2024, 07:03
Фото: 1MI
Столько времени потребовалось на проверку незатейливого алиби сожителя погибшей от побоев уфимки, сообщает Следком Башкирии.

Десятилетняя давность преступления не помешала следственным органам Республики Башкортостан завершить дело о трагической гибели женщины, обнаруженной в своем доме в Уфе на улице Ульяновых. В ноябре 2014 года в квартире была найдена женщина с множественными травмами, а судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Однако тогда установить личность преступника не удалось.

Только в 2023 году, благодаря усилиям следователей и криминалистов, дело получило второе дыхание. Повторное изучение материалов дела и проверка алиби бывшего сожителя потерпевшей привели к неожиданным результатам. Изначально он утверждал, что в момент совершения преступления находился на работе. Тем не менее, тщательная проверка рабочего табеля и свидетельств работодателя опровергли его слова.

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Дополнительные следственные действия выявили новые улики против мужчины. Под давлением собранных доказательств он начал запутываться в своих показаниях и вскоре признался в содеянном.

Согласно версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни нанес своей сожительнице множественные удары кулаками по голове и другим частям тела. После этого он покинул квартиру, но вернувшись спустя некоторое время обнаружил ее без признаков жизни. В этот момент мужчина вызвал скорую помощь и продолжал отрицать свою причастность к ее смерти.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это дело стало ярким примером того, как настойчивость правоохранительных органов может привести к справедливости даже спустя много лет после совершения преступления. Как видно из данной ситуации, время не всегда является защитой для преступников.

Видео: 1MI
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