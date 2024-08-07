Сумасшедший конец недели в Башкирии предсказали синоптики

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начал снижаться уровень двух крупных рек — водоёмы нескончаемо поднимались после обильных ливней. В Уфе между тем впервые с начала летнего паводка начал опускаться уровень воды у Монумента Дружбы. Однако два участка дорог в региональном центре продолжают оставаться под водой.