Сумасшедший конец недели в Башкирии предсказали синоптики

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Как гласит прогноз погоды на 9–10 августа, по всей территории Башкортостана пройдут кратковременные дожди. Местами синоптики ожидают грозы. Ветер будет дуть в основном умеренный, однако при грозе возможны сильные порывы.
Показатели термометров ночью опустятся до отметок +10°С… +15°С. Днём же синоптики не обещают выше +18°С… +23°С.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начал снижаться уровень двух крупных рек — водоёмы нескончаемо поднимались после обильных ливней. В Уфе между тем впервые с начала летнего паводка начал опускаться уровень воды у Монумента Дружбы. Однако два участка дорог в региональном центре продолжают оставаться под водой.