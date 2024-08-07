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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Сумасшедший конец недели в Башкирии предсказали синоптики

Сумасшедший конец недели в Башкирии предсказали синоптики

7 августа 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Погода в Уфе и Башкирии завтра и в ближайшие дни обещает мало хорошего — уверены в башкортостанском управлении Гидрометцентра России.

Как гласит прогноз погоды на 9–10 августа, по всей территории Башкортостана пройдут кратковременные дожди. Местами синоптики ожидают грозы. Ветер будет дуть в основном умеренный, однако при грозе возможны сильные порывы.

Показатели термометров ночью опустятся до отметок +10°С… +15°С. Днём же синоптики не обещают выше +18°С… +23°С.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начал снижаться уровень двух крупных рек — водоёмы нескончаемо поднимались после обильных ливней. В Уфе между тем впервые с начала летнего паводка начал опускаться уровень воды у Монумента Дружбы. Однако два участка дорог в региональном центре продолжают оставаться под водой.

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