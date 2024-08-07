Риелтор Барсуков опроверг информацию о снижении цен на жилье в крупных городах РФ

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Константин Барсуков, член российской гильдии риелторов, в беседе с «Ридусом» назвал недостоверными данные консалтинговой компании SRG, которая заявила о снижении цен на вторичное жилье в крупных российских городах. Эксперт пояснил, что аналитики путают реальную стоимость квартир и цены в объявлениях.
Собеседник издания подтвердил, что цены в объявлениях действительно снизились. Он связал это с тем, что многие квартиры изначально выставлялись по завышенным ценам. Однако позже эти цены начали стремиться к реальной стоимости, так как за указанную цену их продать не удалось. Поэтому аналитики увидели падение цен. Барсуков добавил, что реальная стоимость жилья не менялась с конца прошлого года.
Риелтор также рассказал, что квартиры, выставленные на продажу по рыночной стоимости, покупают очень быстро. Он рассказал случай, как продал квартиру в ближнем Подмосковье по рыночной цене всего за четыре дня. А вот более дорогие квартиры в том же районе не могут продать уже несколько месяцев.