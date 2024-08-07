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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Риелтор Барсуков опроверг информацию о снижении цен на жилье в крупных городах РФ

7 августа 2024, 13:59
Эксперт отметил, что аналитики путают цены в объявлениях и реальную стоимость квартир. Он пояснил, что в объявлениях зачастую указана завышенная цена, которая в процессе продажи снижается.

Константин Барсуков, член российской гильдии риелторов, в беседе с «Ридусом» назвал недостоверными данные консалтинговой компании SRG, которая заявила о снижении цен на вторичное жилье в крупных российских городах. Эксперт пояснил, что аналитики путают реальную стоимость квартир и цены в объявлениях.

Собеседник издания подтвердил, что цены в объявлениях действительно снизились. Он связал это с тем, что многие квартиры изначально выставлялись по завышенным ценам. Однако позже эти цены начали стремиться к реальной стоимости, так как за указанную цену их продать не удалось. Поэтому аналитики увидели падение цен. Барсуков добавил, что реальная стоимость жилья не менялась с конца прошлого года.

Риелтор также рассказал, что квартиры, выставленные на продажу по рыночной стоимости, покупают очень быстро. Он рассказал случай, как продал квартиру в ближнем Подмосковье по рыночной цене всего за четыре дня. А вот более дорогие квартиры в том же районе не могут продать уже несколько месяцев.

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