Риелтор Барсуков опроверг информацию о снижении цен на жилье в крупных городах РФ

Собеседник издания подтвердил, что цены в объявлениях действительно снизились. Он связал это с тем, что многие квартиры изначально выставлялись по завышенным ценам. Однако позже эти цены начали стремиться к реальной стоимости, так как за указанную цену их продать не удалось. Поэтому аналитики увидели падение цен. Барсуков добавил, что реальная стоимость жилья не менялась с конца прошлого года.