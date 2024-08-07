Потоп в Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
По информации спасателей, незначительный рост уровня воды на утро 7 августа зафиксировали в реке Белой — всего на 0,01 м. Между тем в реке Уфе убавилось 0,05 м.
Ситуация с подтоплением дороги к садовым товариществам «Казарес» и «Альбатрос» — без изменений. Проезжая часть по-прежнему залита водой. При этом протяженность невозможного для проезда участка составляет 252 м, глубина — 1,10 м.
Госкомитет республики по ЧС также сообщает, что в городе впервые с начала паводка начал снижаться уровень воды в реке Белой у Монумента дружбы — новые показатели замерили вечером 7 августа.
— За сегодняшний день уровень воды снизился на 9 см и составляет 341 см. Напомним, что неблагоприятный уровень составляет 600 см, когда начинает подтапливать низменные участки, — сообщил руководитель ведомства Кирилл Первов.
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии затопило село Турмаево. Местные жители принялись справляться с потопом своими силами — благодаря вырытым сельчанами каналам от воды удалось избавиться за пару часов.