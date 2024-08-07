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Published Сегодня, 14:16

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Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

7 августа 2024, 14:16
Фото: 1MI
Ситуация в столице Башкирии, судя по всему, временно стабилизировалась, следует из данных Управления гражданской защиты города.

По информации спасателей, незначительный рост уровня воды на утро 7 августа зафиксировали в реке Белой — всего на 0,01 м. Между тем в реке Уфе убавилось 0,05 м.

Ситуация с подтоплением дороги к садовым товариществам «Казарес» и «Альбатрос» — без изменений. Проезжая часть по-прежнему залита водой. При этом протяженность невозможного для проезда участка составляет 252 м, глубина — 1,10 м.

Госкомитет республики по ЧС также сообщает, что в городе впервые с начала паводка начал снижаться уровень воды в реке Белой у Монумента дружбы — новые показатели замерили вечером 7 августа.

— За сегодняшний день уровень воды снизился на 9 см и составляет 341 см. Напомним, что неблагоприятный уровень составляет 600 см, когда начинает подтапливать низменные участки, — сообщил руководитель ведомства Кирилл Первов.
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Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии затопило село Турмаево. Местные жители принялись справляться с потопом своими силами — благодаря вырытым сельчанами каналам от воды удалось избавиться за пару часов.

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