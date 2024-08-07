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Updated Сегодня, 14:34

Потом в Башкирии — последние новости

Потом в Башкирии — последние новости

7 августа 2024, 14:31
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Непогода в регионе продолжает держать в напряжении все экстренные службы республики.

По данным Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям, 7 августа спасатели дежурят на трёх участках — на месте схода оползня в Бурзянском районе и у дорог к двум садовым товариществам в Уфе.

Между тем в регионе зафиксировали снижение уровня рек. Так, вода убавилась в реке Уфе на участках в Ахлыстино (на 0,92 м), деревне Укман (на 0,72 м), Красный Ключ (37 м), Старые Карашиды (0,34 м) и Яман-Порт (0,18 м). В реке Белой же уровень снизился в Салавате и Ишимбае (0,26 и 0,31 м), а также Мелеузе (0,31 м) и деревне Бугульчан (0,29 м).

Спасатели также продолжают следить за ситуацией на водохранилищах региона.

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