Потом в Башкирии — последние новости

Между тем в регионе зафиксировали снижение уровня рек. Так, вода убавилась в реке Уфе на участках в Ахлыстино (на 0,92 м), деревне Укман (на 0,72 м), Красный Ключ (37 м), Старые Карашиды (0,34 м) и Яман-Порт (0,18 м). В реке Белой же уровень снизился в Салавате и Ишимбае (0,26 и 0,31 м), а также Мелеузе (0,31 м) и деревне Бугульчан (0,29 м).