Порносайт предложил прыгуну 250 тыс. долларов

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как пишет newkhakasiya.online, французский прыгун с шестом Антони Аммирати произвел фурор на Олимпиаде-2024. Несмотря на неудачную попытку на соревнованиях, он может получить внушительную сумму денег.
Если он согласится продемонстрировать на камеру свою часть тела, которая помешала ему стать олимпийским чемпионом, он может заработать 250 тысяч долларов. Известный сайт для взрослых CamSoda предложил ему такую сумму, направив соответствующее письмо TMZ Sports.
Напомним, что во время прыжка Аммирати фактически перепрыгнул планку, однако его «достоинство» задело её, и он не смог преодолеть высоту в 5,70 метра, заняв 12-е место и не попав в финал. Вице-президент CamSoda Дарин Паркер увидел в этом возможность.
«Если бы это зависело от меня, я бы наградил вас за то, что все видели, — ваше умение ниже пояса», — заявил Паркер.
Сам спортсмен уже обсудил инцидент с Французской федерацией легкой атлетики, но его участие в Олимпиаде закончилось. Он считает произошедшее следствием ошибки в расчетах и технического недочёта, не желая комментировать роль своего «достоинства» в неудаче.