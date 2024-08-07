Порносайт предложил прыгуну 250 тыс. долларов

Напомним, что во время прыжка Аммирати фактически перепрыгнул планку, однако его «достоинство» задело её, и он не смог преодолеть высоту в 5,70 метра, заняв 12-е место и не попав в финал. Вице-президент CamSoda Дарин Паркер увидел в этом возможность.