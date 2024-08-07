Парящий мост впервые смогли поднять на высоту 50-го этажа ЖК в Москве

По его словам, на данный момент один мост уже соединяет крыши второго и третьего корпусов здания на высоте свыше 170 метров. Как сообщает www.interfax-russia.ru, следующим этапом станет подъем еще пяти мостов весом около 50 и 90 тонн. Первый и второй корпуса будут соединены пешеходными переходами в зоне 26-го этажа, на высоте 86,1 метра. А второй и третий корпуса соединит парящий мост на уровне 27-го этажа, что составляет 94,2 метра в высоту.