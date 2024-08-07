Парящий мост впервые смогли поднять на высоту 50-го этажа ЖК в Москве

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
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Updated Сегодня, 15:32
По его словам, на данный момент один мост уже соединяет крыши второго и третьего корпусов здания на высоте свыше 170 метров. Как сообщает www.interfax-russia.ru, следующим этапом станет подъем еще пяти мостов весом около 50 и 90 тонн. Первый и второй корпуса будут соединены пешеходными переходами в зоне 26-го этажа, на высоте 86,1 метра. А второй и третий корпуса соединит парящий мост на уровне 27-го этажа, что составляет 94,2 метра в высоту.
Возведением мостов занимается девелопер «Донстрой», который ведет строительство жилого квартала «Событие» в Раменках. Для монтажа мостовых конструкций применяется метод подъема пролета, как для вантовых мостов. Данная методика использовалась при возведении Русского моста во Владивостоке через пролив Босфор Восточный и Большого Обуховского моста в Северной столице. В компании отметили, что ранее подобные проекты уже успешно реализовывались, но в нашей стране пока еще не устанавливались мосты на такой серьезной высоте.
Четвертый квартал «События» представляет собой комплекс из трех 50-этажных зданий в футуристическом стиле. Он является частью обширного проекта комплексного освоения территории в Раменках. «Донстрой» смог ввести здесь в эксплуатацию свыше 425 тысяч квадратных метров недвижимости: две очереди проекта «Огни» (2 007 квартир), первый и второй кварталы «События» (1 036 квартир), два клубных дома «Река» (269 квартир).
Согласно комментарию председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, постройка четвертой очереди ЖК, представляющей собой три корпуса суммарной площадью около 215 тысяч квадратных метров, стартовала весной 2022 года. В настоящее время закончено устройство кровли стилобата и монолита надземной части двух корпусов. Ведется прокладка инженерных систем, осуществляются работы по кладке наружных стен, устройству перегородок и фасадов.