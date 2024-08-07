МСП за счет господдержки привлекли на фондовом рынке 4,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
По информации издания regnum.ru, МСП Банк выступил в роли якорного инвестора и соорганизатора 19 выпусков, обеспечив финансирование на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Возможность доступа к финансовым ресурсам через облигационные выпуски, в том числе с использованием мер государственной поддержки, является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что, по прогнозам, около 80% малых и средних предприятий в 2024 году разместили свои облигации в «Секторе Роста» Московской биржи с помощью МСП Банка. В настоящее время выход на фондовый рынок представляет собой актуальную альтернативу для бизнеса в привлечении финансирования для своих проектов.
Основная доля спроса на поддержку МСП Банка при организации выпуска облигаций приходится на предприятия, работающие в производственной и высокотехнологичной сферах. Однако это не единственные направления. Банк выступил в качестве соорганизатора выпусков ценных бумаг и якорного инвестора для предприятий торговли, производства сельхозтоваров, пищевой и химической промышленности, финансовых организаций. Корпорация МСП принимает участие в разработке новых и масштабировании существующих мер государственной поддержки, которые направлены на рост числа эмитентов фондового рынка среди малых и средних предприятий.
Иван Подберезняк, председатель правления МСП Банка, подчеркнул, что для учреждения, которое выступает в роли института развития бизнеса, крайне важно предоставить малым и средним предприятиям (МСП) разнообразные финансовые инструменты, в частности, через выход на фондовый рынок. Это значительно улучшает доступность биржевых инструментов для бизнеса благодаря поддержке МСП Банка: снижаются затраты на подготовку и листинг, возрастает интерес инвесторов к ценным бумагам, и налаживается более эффективное взаимодействие с институтами развития.
Среди организаций, которые осуществили размещение облигаций при содействии МСП Банка, можно отметить челябинскую компанию «С-Принт», которая привлекла 100 миллионов рублей для реализации проектов для новых клиентов. Также стоит выделить компанию «Селлер», работающую под брендом «ТехПорт», выпустившую облигации на сумму 500 миллионов рублей, которые будут использованы для расширения бизнеса по продаже крупной бытовой техники. МСП Банк выступил якорным инвестором в облигационном выпуске компании «Моторные Технологии» на сумму 220 миллионов рублей.