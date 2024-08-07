МСП за счет господдержки привлекли на фондовом рынке 4,3 млрд рублей

Среди организаций, которые осуществили размещение облигаций при содействии МСП Банка, можно отметить челябинскую компанию «С-Принт», которая привлекла 100 миллионов рублей для реализации проектов для новых клиентов. Также стоит выделить компанию «Селлер», работающую под брендом «ТехПорт», выпустившую облигации на сумму 500 миллионов рублей, которые будут использованы для расширения бизнеса по продаже крупной бытовой техники. МСП Банк выступил якорным инвестором в облигационном выпуске компании «Моторные Технологии» на сумму 220 миллионов рублей.