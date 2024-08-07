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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Хатико появился в Уфе

Хатико появился в Уфе

7 августа 2024, 10:02
Фото: Соцсети
В Уфе произошла трогательная история о безусловной любви и верности, когда собака по имени Найда прождала своего хозяина на железнодорожном вокзале более недели, сообщает UTV.

Каждый из нас слышал историю Хатико — преданного пса, который ждал своего хозяина на вокзале долгие годы после его смерти. И вот она, похожая история, разворачивается прямо у нас под носом — в Уфе. Собаки умеют любить искренне и самоотверженно, и Найда стала ярким тому подтверждением.

В июле 2024 года жизнь Найды сильно изменилась, когда ее оставили на железнодорожном вокзале. Брошенная на произвол судьбы, она больше недели ожидала возвращения своих владельцев. Как рассказывает местная жительница Светлана, собака буквально плакала от одиночества и страха. Эта картина не могла оставить равнодушными жителей близлежащих домов.

После того как Найду оставили одну, она начала странствовать по улицам города в поисках утешения и тепла. Наконец, судьба привела ее во двор дома на улице Пархоменко, где ей вновь предложили заботу и поддержку добрых людей. Сообществом соседей была организована настоящая операция по спасению животного: кормили щенка и даже позволяли ему переночевать у себя.

Сейчас состояние Найды значительно улучшилось — она привита и обработана от паразитов. Однако, ей все еще нужен новый дом. Светлана описывает собаку как очень послушную и чистоплотную: «Она явно домашняя».

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