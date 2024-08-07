Хатико появился в Уфе

После того как Найду оставили одну, она начала странствовать по улицам города в поисках утешения и тепла. Наконец, судьба привела ее во двор дома на улице Пархоменко, где ей вновь предложили заботу и поддержку добрых людей. Сообществом соседей была организована настоящая операция по спасению животного: кормили щенка и даже позволяли ему переночевать у себя.