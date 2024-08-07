Бык и лошадь попали в ДТП в Башкирии

Так, на дороге из Кропачёво в Месягутове фура марки MAN переехала быка, переходившего дорогу. В момент аварии уже стояли сумерки. Кроме того, на трассе Лаклы-Лагерево легковушка сбила лошадь, когда спускалась с крутого подъёма. Оба животных погибли. У легкового автомобиля оказалась разбита вся передняя часть — бампер, капот и лобовое стекло.