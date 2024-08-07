Бык и лошадь попали в ДТП в Башкирии

Posted 7 августа, 17:09
Published 7 августа, 17:09
Modified 7 августа, 17:18
Updated 7 августа, 17:18
Два ДТП с гибелью животных произошли в Салаватском районе Республики Башкортостан в начале августа 2024 года, пишут местные СМИ со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Так, на дороге из Кропачёво в Месягутове фура марки MAN переехала быка, переходившего дорогу. В момент аварии уже стояли сумерки. Кроме того, на трассе Лаклы-Лагерево легковушка сбила лошадь, когда спускалась с крутого подъёма. Оба животных погибли. У легкового автомобиля оказалась разбита вся передняя часть — бампер, капот и лобовое стекло.
Ранее Mkset сообщал о том, что заповедник Шульган-Таш столкнулся с нашествием бурых медведей. Руководство природного парка не может найти управу на голодных хищников.