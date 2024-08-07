Есть ли жизнь во Вселенной?

Для получения этих данных команда ученых проанализировала обширные архивы космического телескопа GALEX, который, несмотря на завершение своих наблюдений 11 лет назад, на протяжении 10 лет фиксировал кратковременные вспышки в коротковолновом и длинноволновом ультрафиолетовых диапазонах у 300 000 ближайших звёзд. Таким образом, исследование открывает новые горизонты в астрономии и биоастрономии, показывая, что обитаемые планеты могут быть более редкими, чем считалось ранее.



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