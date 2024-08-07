Есть ли жизнь во Вселенной?

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Это открытие, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ставит под сомнение вероятность обитаемости планет, вращающихся вокруг этих звёзд.
Ранее считалось, что лишь некоторые красные карлики способны генерировать достаточное количество ультрафиолетового излучения, способного негативно влиять на потенциал жизни на близлежащих планетах. Однако исследования показывают, что таких звёзд значительно больше, чем предполагалось.
Для получения этих данных команда ученых проанализировала обширные архивы космического телескопа GALEX, который, несмотря на завершение своих наблюдений 11 лет назад, на протяжении 10 лет фиксировал кратковременные вспышки в коротковолновом и длинноволновом ультрафиолетовых диапазонах у 300 000 ближайших звёзд. Таким образом, исследование открывает новые горизонты в астрономии и биоастрономии, показывая, что обитаемые планеты могут быть более редкими, чем считалось ранее.
Подробнее — в свежем материале «Новой Хакасии».