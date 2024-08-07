mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Есть ли жизнь во Вселенной?

Есть ли жизнь во Вселенной?

7 августа 2024, 11:34
Фото: 1MI
Революционное исследование изменило наше понимание красных карликовых звезд, доказав, что они могут производить вспышки с более мощным дальним ультрафиолетовым излучением, чем считалось ранее.

Это открытие, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ставит под сомнение вероятность обитаемости планет, вращающихся вокруг этих звёзд.

Ранее считалось, что лишь некоторые красные карлики способны генерировать достаточное количество ультрафиолетового излучения, способного негативно влиять на потенциал жизни на близлежащих планетах. Однако исследования показывают, что таких звёзд значительно больше, чем предполагалось.

Для получения этих данных команда ученых проанализировала обширные архивы космического телескопа GALEX, который, несмотря на завершение своих наблюдений 11 лет назад, на протяжении 10 лет фиксировал кратковременные вспышки в коротковолновом и длинноволновом ультрафиолетовых диапазонах у 300 000 ближайших звёзд. Таким образом, исследование открывает новые горизонты в астрономии и биоастрономии, показывая, что обитаемые планеты могут быть более редкими, чем считалось ранее.

Подробнее — в свежем материале «Новой Хакасии».

Читайте также:
Черных кредиторов Башкирии пересчитали«Пояснить за шмот» потребовали от мужчины из БашкирииСын душил, бил и жег свою мать в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан
Подпишитесь
Выборы в Башкирии: кто есть кто
Вчера, 20:09
Коммунальный ад с платежами в Уфе пояснили чиновники
Вчера, 19:00
Потоп в Башкирии — последние новости
Сегодня, 05:10
Уфимцы оккупировали городские пляжи
Вчера, 09:58
Тысяча птиц погибла страшной смертью в Башкирии
Вчера, 17:30
Молочников и мясников Башкирии поддержат рублем
Вчера, 12:32