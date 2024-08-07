Чиновник обставил квартиру за счет бюджета Башкирии

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Как выяснили правоохранители, администрация осенью 2023 — весной 2024 года получила ₽800 000 с перераспределения бюджета. Средства эти должны были пойти на «содержание имущества казны» и «его сохранение в надлежащем состоянии».
По какой-то причине чиновники решили, что под этими целями подразумевается покупка фурнитуры для служебной квартиры. Администрация потратила средства на новую мебель и бытовую технику.
Стражи порядка оштрафовали муниципальных властей на ₽40 000 за нецелевой расход бюджета. Кроме того, в адрес главы района — Марата Ахмадуллина — прокуратура внесла соответствующее представление.