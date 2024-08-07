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Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

Чиновник обставил квартиру за счет бюджета Башкирии

Чиновник обставил квартиру за счет бюджета Башкирии

7 августа 2024, 18:03
Фото: 1MI
Под внимание прокуратуры попали власти Шаранского района Башкортостана, гласит сообщение регионального надзорного ведомства.

Как выяснили правоохранители, администрация осенью 2023 — весной 2024 года получила ₽800 000 с перераспределения бюджета. Средства эти должны были пойти на «содержание имущества казны» и «его сохранение в надлежащем состоянии».

По какой-то причине чиновники решили, что под этими целями подразумевается покупка фурнитуры для служебной квартиры. Администрация потратила средства на новую мебель и бытовую технику.

Стражи порядка оштрафовали муниципальных властей на ₽40 000 за нецелевой расход бюджета. Кроме того, в адрес главы района — Марата Ахмадуллина — прокуратура внесла соответствующее представление.

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