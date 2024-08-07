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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

Черных кредиторов Башкирии пересчитали

Черных кредиторов Башкирии пересчитали

7 августа 2024, 11:18
Фото: 1MI
В течение первых шести месяцев 2024 года Банк России обнаружил в Башкортостане 15 организаций с признаками незаконной финансовой деятельности.

Все они относятся к категории черных кредиторов, занимающихся нелегальным предоставлением кредитов. В указанный перечень черных кредиторов Банк РФ включил только организации. Пока их в списке полтора десятка. Все данные о частных ростовщиках, в том числе — черных ИП, есть на сайте регулятора. Организации, занимающиеся нелегальным кредитованием, чаще всего маскируются под безобидные комиссионки или ломбарды. Среди черных кредиторов также есть организации, маскирующиеся под микрофинансовые учреждения.

— Клиенты таких лжеломбардов могут потерять свои заложенные вещи, поскольку комиссионные магазины не имеют права на приобретение имущества с возможностью обратного выкупа. Люди, получающие кредиты у нелегальных МФО, рискуют оказаться в долговой яме из-за высоких процентов. Легальные МФО не должны накладывать неограниченные проценты — сумма долга не может превышать размер займа более чем в 1,3 раза, — отметил Марат Кашапов, управляющий Башкортостанским отделением Уральского ГУ Банка России.

Перед тем как взять кредит или воспользоваться другой финансовой услугой, банковские эксперты советуют проверить легальность компании. Реестры ломбардов, МФО и других финансовых организаций можно найти на сайте Банка России. Также рекомендуется ознакомиться с перечнем организаций, подозреваемых в нелегальной деятельности на финрынке. По всей стране за первые шесть месяцев Банк России зафиксировал около 3,5 тысяч компаний с признаками нелегальности. Рост к аналогичному периоду — 150%.

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