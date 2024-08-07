Черных кредиторов Башкирии пересчитали

Все они относятся к категории черных кредиторов, занимающихся нелегальным предоставлением кредитов. В указанный перечень черных кредиторов Банк РФ включил только организации. Пока их в списке полтора десятка. Все данные о частных ростовщиках, в том числе — черных ИП, есть на сайте регулятора. Организации, занимающиеся нелегальным кредитованием, чаще всего маскируются под безобидные комиссионки или ломбарды. Среди черных кредиторов также есть организации, маскирующиеся под микрофинансовые учреждения.