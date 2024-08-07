Буцаев проверил ход строительства объектов обращения с ТКО в Крыму

Как сообщил Буцаев, вместе с главой Республики Крыма Сергеем Аксеновым они обсудили ход строительства этих объектов. Аксенов отметил, что наблюдается некоторое отставание от графика, но стройка находится под контролем. Буцаев уточнил, что на обоих предприятиях будет создано более 500 рабочих мест, передает newsnn.ru.