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Published Сегодня, 13:02

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Updated Сегодня, 13:02

Буцаев проверил ход строительства объектов обращения с ТКО в Крыму

Буцаев проверил ход строительства объектов обращения с ТКО в Крыму

7 августа 2024, 13:02
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев посетил строительные площадки объектов по обращению с отходами в Крыму.

В Сакском районе строится экотехнопарк с производительностью 200 тысяч тонн в год, а в Белогорском районе возводится завод с мощностью 500 тысяч тонн ежегодно.

Как сообщил Буцаев, вместе с главой Республики Крыма Сергеем Аксеновым они обсудили ход строительства этих объектов. Аксенов отметил, что наблюдается некоторое отставание от графика, но стройка находится под контролем. Буцаев уточнил, что на обоих предприятиях будет создано более 500 рабочих мест, передает newsnn.ru.

Аксенов выразил благодарность Буцаеву за помощь в реализации подобных крупных проектов, направленных на улучшение экологической обстановки на полуострове.

Строительство экотехнопарков осуществляется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В перспективе такие объекты появятся в каждом федеральном округе.

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