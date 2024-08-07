mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Башкирия выпустила 1 565 беспилотников

Башкирия выпустила 1 565 беспилотников

7 августа 2024, 11:44
Фото: Андрей Назаров
Перспективы развития сферы БПЛА озвучил премьер-министр региона Андрей Назаров.

Премьер-министр БашкирииАндрей Назаров поделился планами и достижениями региона в сфере развития БПЛА.

Башкортостан стал одним из пионеров России, который внедрил экспериментальный правовой режим для беспилотников, что открыло возможности для формирования кластера беспилотной авиации. В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры» к 2030 году запланировано возведение 10 посадочных площадок для БПЛА. Регион не только использует существующие технологии, но и активно разрабатывает собственные: здесь производятся различные модели беспилотников, а также открыт завод по изготовлению электродвигателей.

Фото: Андрей Назаров

Сочетание федеральных и региональных мер поддержки создаёт условия для более доступного применения БПЛА и расширения их производства. Участие в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы» открывает новые перспективы: за 2023 год было выпущено 1 039 аппаратов, а в первой половине 2024 года — уже 1 565. Эти цифры свидетельствуют о растущем интересе к отечественным технологиям.

Республика также активно работает над обогащением кадрового потенциала: планируется ежегодное обучение двух тысяч специалистов по семи программам в вузах и колледжах региона. Образование становится фундаментом будущих успехов в этой высокотехнологичной сфере.

Назаров также поручил Министерству промышленности обеспечить современные оборудование для образовательных учреждений республики.

Читайте также:
Дроны готовы собирать в БашкирииРадий Хабиров поручил оценить разрушения от дождевого паводкаНад Башкирией подняли дроны
#Анжелика Барабаш#Общество#Технологии#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Андрей Назаров#Национальный проект#Беспилотники#Беспилотные авиационные системы#Экспериментальный правовой режим#Кластер беспилотной авиации#Развитие инфраструктуры#Электродвигатели#Кадровый потенциал
Подпишитесь
Выборы в Башкирии: кто есть кто
Вчера, 20:09
Коммунальный ад с платежами в Уфе пояснили чиновники
Вчера, 19:00
Потоп в Башкирии — последние новости
Сегодня, 05:10
Уфимцы оккупировали городские пляжи
Вчера, 09:58
Тысяча птиц погибла страшной смертью в Башкирии
Вчера, 17:30
Молочников и мясников Башкирии поддержат рублем
Вчера, 12:32