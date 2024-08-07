Башкирия выпустила 1 565 беспилотников

Башкортостан стал одним из пионеров России, который внедрил экспериментальный правовой режим для беспилотников, что открыло возможности для формирования кластера беспилотной авиации. В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры» к 2030 году запланировано возведение 10 посадочных площадок для БПЛА. Регион не только использует существующие технологии, но и активно разрабатывает собственные: здесь производятся различные модели беспилотников, а также открыт завод по изготовлению электродвигателей.