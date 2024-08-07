Башкирия выпустила 1 565 беспилотников

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Премьер-министр БашкирииАндрей Назаров поделился планами и достижениями региона в сфере развития БПЛА.
Башкортостан стал одним из пионеров России, который внедрил экспериментальный правовой режим для беспилотников, что открыло возможности для формирования кластера беспилотной авиации. В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры» к 2030 году запланировано возведение 10 посадочных площадок для БПЛА. Регион не только использует существующие технологии, но и активно разрабатывает собственные: здесь производятся различные модели беспилотников, а также открыт завод по изготовлению электродвигателей.
Сочетание федеральных и региональных мер поддержки создаёт условия для более доступного применения БПЛА и расширения их производства. Участие в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы» открывает новые перспективы: за 2023 год было выпущено 1 039 аппаратов, а в первой половине 2024 года — уже 1 565. Эти цифры свидетельствуют о растущем интересе к отечественным технологиям.
Республика также активно работает над обогащением кадрового потенциала: планируется ежегодное обучение двух тысяч специалистов по семи программам в вузах и колледжах региона. Образование становится фундаментом будущих успехов в этой высокотехнологичной сфере.
Назаров также поручил Министерству промышленности обеспечить современные оборудование для образовательных учреждений республики.