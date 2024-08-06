Житель Башкирии получил три года за комментарии в сети

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В последние годы интернет стал ареной для самых разных мнений и высказываний. Однако не все из них остаются без последствий. Центральный окружной военный суд вынес приговор Марату Зарипову, жителю Нефтекамска, который оказался на скамье подсудимых за свои комментарии в социальных сетях.
Марат Зарипов был признан виновным по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — публичные призывы к терроризму. Суд установил, что шесть его комментариев содержали призывы к насильственному свержению власти и угроза жизни государственных деятелей. На основании этих публикаций была проведена судебная лингвистическая экспертиза, которая подтвердила наличие опасных посланий.
Наказание для Зарипова оказалось суровым — три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему был наложен запрет на администрирование сайтов и каналов в интернете еще на два года после выхода из заключения.