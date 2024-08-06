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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 10:05

Житель Башкирии получил три года за комментарии в сети

Житель Башкирии получил три года за комментарии в сети

6 августа 2024, 09:41
Фото: mkset.ru
Суд в Башкортостане вынес приговор местному жителю за публичные призывы к терроризму, сообщает Центральный окружной военный суд.

В последние годы интернет стал ареной для самых разных мнений и высказываний. Однако не все из них остаются без последствий. Центральный окружной военный суд вынес приговор Марату Зарипову, жителю Нефтекамска, который оказался на скамье подсудимых за свои комментарии в социальных сетях.

Марат Зарипов был признан виновным по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — публичные призывы к терроризму. Суд установил, что шесть его комментариев содержали призывы к насильственному свержению власти и угроза жизни государственных деятелей. На основании этих публикаций была проведена судебная лингвистическая экспертиза, которая подтвердила наличие опасных посланий.

Наказание для Зарипова оказалось суровым — три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему был наложен запрет на администрирование сайтов и каналов в интернете еще на два года после выхода из заключения.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Социальные сети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Нефтекамск#Колония общего режима#Центральный окружной военный суд#Уголовный кодекс РФ#Публичные призывы к терроризму#Судебная лингвистическая экспертиза
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