Врачи рассказали об отличиях лечения онкозаболеваний по ОМС в РФ и за границей

Не все благополучно в европейских странах и с препаратами для лечения онкозаболеваний. Австрийским онкологическим пациентам ограничен доступ к инновационным методам лечения по государственным программам, а в Швейцарии граждане оплачивают противораковые препараты по базовой страховке, только если они присутствуют в особом списке лексредств. В целом граждане большинства зарубежных государств вынуждены доплачивать за препараты из личных сбережений.