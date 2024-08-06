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Врачи рассказали об отличиях лечения онкозаболеваний по ОМС в РФ и за границей

Врачи рассказали об отличиях лечения онкозаболеваний по ОМС в РФ и за границей

6 августа 2024, 09:34
Фото: 1MI
На форуме «Здоровое общество», проведенном в Москве, пристальное внимание специалистов было направлено на тему борьбы с главными болезнями века, среди которых — онкологические.

Среди россиян до сих пор бытует миф о том, что онкологические пациенты получают лучшее лечение в иностранных клиниках. Однако отечественные онкологи объясняют, что это вовсе не так.

Сотрудники издания «Комсомольская правда» поделились данными, касающимися методов борьбы с онкологическими заболеваниями в России и за рубежом.

Ключевым фактором, который определяет эффективность методов лечения раковых опухолей, является ранняя диагностика, отмечают специалисты. С этой целью в ряде государств применяется система онкоскринингов.

В частности, в Австрии женщины в возрасте 45 — 69 лет могут раз в два года делать бесплатную маммографию с целью своевременной диагностики рака молочной железы.

В Швейцарии колоноскопия предлагается бесплатно гражданам 50 — 69 лет раз в десятилетие.

Согласно заявлению академика РАН, гендиректора НМИЦ радиологии, главного врача-онколога Минздрава России Андрея Каприна, только в РФ существуют бесплатные скрининги по семи локализациям раковых новообразований.

Все граждане нашей страны имеют право проходить такие скрининги бесплатно по ОМС. Для этого будет достаточно обращения в районную поликлинику. Скрининговые программы в РФ позволили до 71,6% повысить выявляемость онкологических новообразований молочной железы на ранних стадиях.

Как свидетельствуют эксперты, задержка в начале лечения онкологии всего на четыре недели уже может существенно сократить шансы на успешный исход.

Невзирая на это, в настоящее время в Дании пациенты с момента обращения к врачу ожидают постановки диагноза порядка 35 дней. Жители Великобритании могут ждать встречи с онкологом до 14 дней, а до начала лечения может пройти месяц.

В России с прошлого года при подозрении на раковую опухоль консультация должна быть предоставлена пациенту в течение трех рабочих дней, а необходимые исследования проводятся в течение семи рабочих дней.

Не все благополучно в европейских странах и с препаратами для лечения онкозаболеваний. Австрийским онкологическим пациентам ограничен доступ к инновационным методам лечения по государственным программам, а в Швейцарии граждане оплачивают противораковые препараты по базовой страховке, только если они присутствуют в особом списке лексредств. В целом граждане большинства зарубежных государств вынуждены доплачивать за препараты из личных сбережений.

Председатель ФОМС Илья Баланин заявил, что в РФ значительно расширили объемы финобеспечения онкопациентов. «В текущем, 2024 году, объемы медпомощи по профилю „онкология“ в рамках ОМС также увеличены по сравнению с 2023 годом. Так, в дневном и круглосуточном стационарах лечение смогут пройти более 3,2 млн человек», — поделился эксперт.

То есть онкопомощь в сегодняшней Российской Федерации не просто соответствует мировым стандартам, но по ряду параметров даже превосходит достижения зарубежных государств. Важно, не теряя времени, как можно раньше обращаться к специалистам.

#Общество
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