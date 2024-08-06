Вирусолог Альтштейн напомнил, что «украинский» штамм ковида FLiRT уже давно есть в РФ

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
«Ридус» пообщался с вирусологом, главным научным сотрудником Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолием Альтштейном. Он прокомментировал информацию о распространении нового штамма коронавируса FLiRT, обнаруженного на Украине.
Эксперт отметил, что опасаться данного вируса не стоит, так как он уже есть на территории России. Сообщения об обнаружении штамма FLiRT появились в мае текущего года. Альтштейн также добавил, что данный вариант коронавируса менее опасен, чем те, которые были распространены в 2020–2021 году.
Ранее Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины, сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса FLiRT, который является вариантом «Омикрона». По его словам заболеть им могут те, кто ранее вакцинировался от коронавируса. Он добавил, что иммунитет, полученный после вакцинации, существенно снижает риски осложнений.