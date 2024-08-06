Вирусолог Альтштейн напомнил, что «украинский» штамм ковида FLiRT уже давно есть в РФ

Эксперт отметил, что опасаться данного вируса не стоит, так как он уже есть на территории России. Сообщения об обнаружении штамма FLiRT появились в мае текущего года. Альтштейн также добавил, что данный вариант коронавируса менее опасен, чем те, которые были распространены в 2020–2021 году.