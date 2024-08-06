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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Уфе популярный автобус будет ехать дольше

В Уфе популярный автобус будет ехать дольше

6 августа 2024, 15:50
Фото: 1MI
Пользующийся высоким спросом уфимцев маршрут изменит схему проезда, сообщили в Минтрансе Башкортостана.

Речь идёт о маршруте №13, который едет с остановки Кузнецовский затон до БГАУ. По новой схеме движения, автобус получит ещё одну остановку — улица 8-е Марта. Этот пункт будет конечным, следует он сразу после БГАУ. Изменения вступают в силу уже с четверга, 8 августа.

Фото: Минтранс РБ
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Ранее Mkset рассказывал о том, как в Уфе ведутся работы над новым остановочно-пересадочным павильоном в Дёмском районе города. Пункт должен будет стать конечной станцией для множества местных автобусных маршрутов. Власти также обещают, что транспортный объект поможет разгрузить дороги муниципалитета.

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