В Уфе популярный автобус будет ехать дольше

Речь идёт о маршруте №13, который едет с остановки Кузнецовский затон до БГАУ. По новой схеме движения, автобус получит ещё одну остановку — улица 8-е Марта. Этот пункт будет конечным, следует он сразу после БГАУ. Изменения вступают в силу уже с четверга, 8 августа.