В Уфе популярный автобус будет ехать дольше

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:55
Речь идёт о маршруте №13, который едет с остановки Кузнецовский затон до БГАУ. По новой схеме движения, автобус получит ещё одну остановку — улица 8-е Марта. Этот пункт будет конечным, следует он сразу после БГАУ. Изменения вступают в силу уже с четверга, 8 августа.
Ранее Mkset рассказывал о том, как в Уфе ведутся работы над новым остановочно-пересадочным павильоном в Дёмском районе города. Пункт должен будет стать конечной станцией для множества местных автобусных маршрутов. Власти также обещают, что транспортный объект поможет разгрузить дороги муниципалитета.