В Башкирии пройдет ежегодный спортивный ультрамарфон «Малидак» (6+)

— Горы Южного Урала вновь становятся точкой притяжения для любителей бега, активного отдыха и здорового образа жизни. Фестиваль «Малидак» ежегодно представляет Башкирию на карте России как перспективное направление для спорта и активностей. В августе в башкирских горах собираются тысячи атлетов и путешественников со всей страны — от Санкт-Петербурга до Зауралья и Новосибирска, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.