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Updated Сегодня, 09:38

В Башкирии пройдет ежегодный спортивный ультрамарфон «Малидак» (6+)

В Башкирии пройдет ежегодный спортивный ультрамарфон «Малидак» (6+)

6 августа 2024, 09:36
Фото: МТС
На время проведения 9–11 августа мероприятий рядом с площадкой фестиваля установили дополнительное мобильное телекоммуникационное оборудование.

Ежегодный спортивный фестиваль «Малидак» представляет собой ультрамарафон, проходящий по живописным горам Башкортостана. Участники преодолевают дистанции по сложным ландшафтам, включая горные тропы, курумники и дикие леса. На время проведения мероприятий рядом с площадкой фестиваля установили дополнительное мобильное телекоммуникационное оборудование.

— Горы Южного Урала вновь становятся точкой притяжения для любителей бега, активного отдыха и здорового образа жизни. Фестиваль «Малидак» ежегодно представляет Башкирию на карте России как перспективное направление для спорта и активностей. В августе в башкирских горах собираются тысячи атлетов и путешественников со всей страны — от Санкт-Петербурга до Зауралья и Новосибирска, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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