В Башкирии пройдет ежегодный спортивный ультрамарфон «Малидак» (6+)

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Ежегодный спортивный фестиваль «Малидак» представляет собой ультрамарафон, проходящий по живописным горам Башкортостана. Участники преодолевают дистанции по сложным ландшафтам, включая горные тропы, курумники и дикие леса. На время проведения мероприятий рядом с площадкой фестиваля установили дополнительное мобильное телекоммуникационное оборудование.
— Горы Южного Урала вновь становятся точкой притяжения для любителей бега, активного отдыха и здорового образа жизни. Фестиваль «Малидак» ежегодно представляет Башкирию на карте России как перспективное направление для спорта и активностей. В августе в башкирских горах собираются тысячи атлетов и путешественников со всей страны — от Санкт-Петербурга до Зауралья и Новосибирска, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.