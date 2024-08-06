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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Уфу усеят платными парковками

Уфу усеят платными парковками

6 августа 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
Жителей столицы региона просят оценить идею чиновников.

Уфимских автолюбителей просят пройти опрос о ситуации с парковками в городе, соответствующую форму опубликовала мэрия региональной столицы.

В опросе содержатся четыре вопроса. Уфимцам предлагается ответить, как часто они пользуются автомобилем в черте города, в каких местах — платных, бесплатных или на частной территории — они паркуют машины, а также поделиться мнением о проблемах с поиском парковочных мест и целесообразности введения платных парковок.

Кроме того, участники опроса могут написать в форме, на каких улицах они хотели бы видеть места для платных стоянок.

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#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Парковки
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