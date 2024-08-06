Уфу усеят платными парковками

В опросе содержатся четыре вопроса. Уфимцам предлагается ответить, как часто они пользуются автомобилем в черте города, в каких местах — платных, бесплатных или на частной территории — они паркуют машины, а также поделиться мнением о проблемах с поиском парковочных мест и целесообразности введения платных парковок.