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Уфимских школьников оставили без Дня знаний

Уфимских школьников оставили без Дня знаний

6 августа 2024, 13:46
Фото: 1MI
Следователи завели уголовное дело из-за уфимской школы, открытие которой откладывают уже два года — об этом сообщил местный активист Альберт Рахматуллин.

Речь идёт об образовательном учреждении в ЖК «Новалэнд» в микрорайоне Затон. Клиентов заселяли в дома с обещанием о скором открытии школы — первый дедлайн был установлен на 2022 год, однако с тех пор застройщик неоднократно срывал сроки. В последний раз родителям детей пообещали школу к сентябрю 2024 года, однако и здесь всё пошло по прежнему сценарию, кроме того, застройщик начал процедуру банкротства.

Ситуацию усугубило и то, что многие родители заблаговременно забрали документы из старых школ, надеясь на открытие новой — теперь же вернуться будет проблематично, поскольку все образовательные учреждения в Затоне переполнены.

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— Мне пришел ответ из прокуратуры Ленинского района г. Уфы, что в УМВД России по г. Уфе возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий при строительстве указанной школы. Не знаю, насколько это поможет достройке образовательного учреждения, но если бы правоохранительные органы «возбудились» ещё 2 года назад, то, наверное, школа была бы уже достроена… — прокомментировал общественный активист.
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