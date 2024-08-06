Уфимских школьников оставили без Дня знаний

Речь идёт об образовательном учреждении в ЖК «Новалэнд» в микрорайоне Затон. Клиентов заселяли в дома с обещанием о скором открытии школы — первый дедлайн был установлен на 2022 год, однако с тех пор застройщик неоднократно срывал сроки. В последний раз родителям детей пообещали школу к сентябрю 2024 года, однако и здесь всё пошло по прежнему сценарию, кроме того, застройщик начал процедуру банкротства.