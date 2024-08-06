Уфимских школьников оставили без Дня знаний

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Речь идёт об образовательном учреждении в ЖК «Новалэнд» в микрорайоне Затон. Клиентов заселяли в дома с обещанием о скором открытии школы — первый дедлайн был установлен на 2022 год, однако с тех пор застройщик неоднократно срывал сроки. В последний раз родителям детей пообещали школу к сентябрю 2024 года, однако и здесь всё пошло по прежнему сценарию, кроме того, застройщик начал процедуру банкротства.
Ситуацию усугубило и то, что многие родители заблаговременно забрали документы из старых школ, надеясь на открытие новой — теперь же вернуться будет проблематично, поскольку все образовательные учреждения в Затоне переполнены.
— Мне пришел ответ из прокуратуры Ленинского района г. Уфы, что в УМВД России по г. Уфе возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий при строительстве указанной школы. Не знаю, насколько это поможет достройке образовательного учреждения, но если бы правоохранительные органы «возбудились» ещё 2 года назад, то, наверное, школа была бы уже достроена… — прокомментировал общественный активист.