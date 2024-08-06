Скандальная чиновница вместо каски и автомата получила домашний арест

Клебанов, находящийся по последнему постановлению суда под арестом до 7 октября 2024 года, был обвинен в коррупции. По версии следствия, он требовал ₽5 млн от компании «Киви» за покровительство. Его арест произошел 7 мая 2024 года, когда он встретил силовиков в домашней обстановке. В тот же день он был уволен с поста министра, и его место заняла бывшая заместительница Минакова. Клебанов пока не высказывал желания искупить свою вину кровью на передовой в зоне спецоперации.