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Бывшие министры Башкирии останутся под арестом

Скандальная чиновница вместо каски и автомата получила домашний арест

6 августа 2024, 18:43
Фото: 1MI

Бывшие министры Башкирии останутся под арестом

Советский райсуд Уфы продлил домашний арест экс-главе Госкоммолодежи Башкортостана Яне Гайдук на месяц, ее бывший коллега по Правительству и нынешний брат по коррупционному несчастью Александр Клебанов останется под аналогичной мерой пресечения на два месяца.

6 августа Советский районный суд в Уфе продлил меры пресечения для Яны Гайдук, экс-главы Госкоммолодежи РБ, и Александра Клебанова, бывшего министра транспорта. Гайдук остается под домашним арестом еще на месяц, ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и ущербе бюджету более чем на ₽2,6 млн. Чиновница неудачно провернула ремонт объекта культурного наследия со своим подрядчиком, считает следствие. Несмотря на её желание участвовать в специальной военной операции (СВО), вопрос о службе пока не окончательно рассмотрен, и есть сомнения по поводу её пригодности на передовой.

Клебанов, находящийся по последнему постановлению суда под арестом до 7 октября 2024 года, был обвинен в коррупции. По версии следствия, он требовал ₽5 млн от компании «Киви» за покровительство. Его арест произошел 7 мая 2024 года, когда он встретил силовиков в домашней обстановке. В тот же день он был уволен с поста министра, и его место заняла бывшая заместительница Минакова. Клебанов пока не высказывал желания искупить свою вину кровью на передовой в зоне спецоперации.

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