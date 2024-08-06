Самострой пустят под снос в Уфе

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В последние месяцы в Уфе наблюдается растущее внимание к проблеме самовольного размещения нестационарных торговых объектов. Комиссия по выявлению таких объектов на территории Ленинского района города уже приняла ряд мер, направленных на упорядочение торговли и обеспечение законности. На повестке дня оказался случай, связанный с остановкой общественного транспорта «Школа № 46» на улице Ахметова, где был обнаружен несанкционированный торговый павильон.
По информации администрации, павильон был установлен без необходимых разрешительных документов, что нарушает действующее законодательство. В связи с этим предпринимателю предписано в течение 10 рабочих дней после публикации информации о добровольном демонтаже устранить объект за собственный счет. Если требования не будут выполнены в указанный срок, власти намерены прибегнуть к принудительному демонтажу.
Как показывает практика, подобные меры уже приносили свои плоды — например, совсем недавно в Демском районе был демонтирован другой торговый павильон по улице Ухтомского из-за несоответствия утвержденным эскизам и отсутствия правоустанавливающих документов у собственника.
Необходимо отметить, что работа по выявлению незаконных торговых точек проводится регулярно. Администрация организует профилактические рейды при участии отдела координации торговли, общественного питания и услуг, направленные на контроль за соблюдением правил размещения нестационарных объектов.