Самострой пустят под снос в Уфе

По информации администрации, павильон был установлен без необходимых разрешительных документов, что нарушает действующее законодательство. В связи с этим предпринимателю предписано в течение 10 рабочих дней после публикации информации о добровольном демонтаже устранить объект за собственный счет. Если требования не будут выполнены в указанный срок, власти намерены прибегнуть к принудительному демонтажу.