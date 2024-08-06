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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Самострой пустят под снос в Уфе

Самострой пустят под снос в Уфе

6 августа 2024, 04:23
Фото: 1MI
В Уфе началась активная борьба с самовольно установленными нестационарными торговыми объектами, сообщает администрация Уфы.

В последние месяцы в Уфе наблюдается растущее внимание к проблеме самовольного размещения нестационарных торговых объектов. Комиссия по выявлению таких объектов на территории Ленинского района города уже приняла ряд мер, направленных на упорядочение торговли и обеспечение законности. На повестке дня оказался случай, связанный с остановкой общественного транспорта «Школа № 46» на улице Ахметова, где был обнаружен несанкционированный торговый павильон.

По информации администрации, павильон был установлен без необходимых разрешительных документов, что нарушает действующее законодательство. В связи с этим предпринимателю предписано в течение 10 рабочих дней после публикации информации о добровольном демонтаже устранить объект за собственный счет. Если требования не будут выполнены в указанный срок, власти намерены прибегнуть к принудительному демонтажу.

Торговые точки сносят в Уфе
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Как показывает практика, подобные меры уже приносили свои плоды — например, совсем недавно в Демском районе был демонтирован другой торговый павильон по улице Ухтомского из-за несоответствия утвержденным эскизам и отсутствия правоустанавливающих документов у собственника.

Необходимо отметить, что работа по выявлению незаконных торговых точек проводится регулярно. Администрация организует профилактические рейды при участии отдела координации торговли, общественного питания и услуг, направленные на контроль за соблюдением правил размещения нестационарных объектов.

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