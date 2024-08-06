Радий Хабиров поделился радостной новостью

Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о продолжении обновления многофункциональных центров (МФЦ) в регионе в своем посте в Telegram во вторник, 6 августа. Радий Хабиров рассказал о текущих работах в этой сфере и перспективах развития МФЦ. Главная цель — сделать офисы МФЦ максимально удобными для посещения и насыщенными сервисами по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Для этого проводят ремонт помещений центров, новые МФЦ открывают в отдаленных и малонаселенных уголках Башкирии, часть услуг переводят в режим ВКС для удобства пользователей интернета.