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В Башкирии модернизируют МФЦ

Радий Хабиров поделился радостной новостью

6 августа 2024, 06:54
Фото: 1MI

В Башкирии модернизируют МФЦ

Старые офисы МФЦ укрупняют, а новые — открывают в малых поселениях Башкирии, сообщил глава РБ Радий Хабиров.

Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о продолжении обновления многофункциональных центров (МФЦ) в регионе в своем посте в Telegram во вторник, 6 августа. Радий Хабиров рассказал о текущих работах в этой сфере и перспективах развития МФЦ. Главная цель — сделать офисы МФЦ максимально удобными для посещения и насыщенными сервисами по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Для этого проводят ремонт помещений центров, новые МФЦ открывают в отдаленных и малонаселенных уголках Башкирии, часть услуг переводят в режим ВКС для удобства пользователей интернета.

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