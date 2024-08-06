Профессор оценил последствия остановки атлантических течений, которой пугают учёные

«Никакого там похолодания жуткого, как в голливудском фильме „Послезавтра“, когда всё замерзает от остановки этого глобального конвейера так называемого — меридиональной циркуляции — не будет. Поэтому можно немножко успокоиться», — подытожил Добролюбов.