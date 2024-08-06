Потоп в Башкирии — последние новости

В то же время уровень воды в реках республики продолжает колебаться. На реке Белая в городе Бирск был отмечен подъем уровня воды на 15 см за сутки, текущий уровень составил 392 см. Напомним, что выход реки на пойму начинается при уровне 820 см. В районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды увеличился на 5 см и достиг отметки 346 см при критическом уровне выхода на пойму — 600 см.