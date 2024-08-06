Потоп в Башкирии — последние новости

Posted 6 августа, 04:42
Published 6 августа, 04:42
Modified 6 августа, 08:39
Updated 6 августа, 08:39
На утро 6 августа 2024 года в Башкортостане наблюдается несколько значительных изменений, связанных с дождевыми паводками. В частности, на контроле находятся две критические ситуации: подтопление автодороги в Уфе и сход оползня в Бурзянском районе. Однако, по информации Госкомитета РБ по ЧС, подтопленных домов или придомовых территорий не зафиксировано.
В то же время уровень воды в реках республики продолжает колебаться. На реке Белая в городе Бирск был отмечен подъем уровня воды на 15 см за сутки, текущий уровень составил 392 см. Напомним, что выход реки на пойму начинается при уровне 820 см. В районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды увеличился на 5 см и достиг отметки 346 см при критическом уровне выхода на пойму — 600 см.
Позитивные изменения также наблюдаются: уровень воды снизился на нескольких участках рек. Так, например, в селе Бугульчан Куюргазинского района уровень воды упал на 33 см, а в Мелеузе — на 32 см.
Мониторинг водохранилищ республики продолжается: специалисты внимательно следят за изменениями уровня воды и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.