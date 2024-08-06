mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа, 04:42

Published 6 августа, 04:42

Modified 6 августа, 08:39

Updated 6 августа, 08:39

Потоп в Башкирии — последние новости

6 августа 2024, 04:42
Ситуация с подтоплением и оползнями в Республике продолжает меняться, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

На утро 6 августа 2024 года в Башкортостане наблюдается несколько значительных изменений, связанных с дождевыми паводками. В частности, на контроле находятся две критические ситуации: подтопление автодороги в Уфе и сход оползня в Бурзянском районе. Однако, по информации Госкомитета РБ по ЧС, подтопленных домов или придомовых территорий не зафиксировано.

В то же время уровень воды в реках республики продолжает колебаться. На реке Белая в городе Бирск был отмечен подъем уровня воды на 15 см за сутки, текущий уровень составил 392 см. Напомним, что выход реки на пойму начинается при уровне 820 см. В районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды увеличился на 5 см и достиг отметки 346 см при критическом уровне выхода на пойму — 600 см.

Позитивные изменения также наблюдаются: уровень воды снизился на нескольких участках рек. Так, например, в селе Бугульчан Куюргазинского района уровень воды упал на 33 см, а в Мелеузе — на 32 см.

Мониторинг водохранилищ республики продолжается: специалисты внимательно следят за изменениями уровня воды и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Читайте также:
Уфимский пляж «Солнечный» утонул в дождевом паводкеБашкирию затопило 400% месячных осадковУфу топит паводком в августе
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Паводок#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Природа#Дожди#Бурзянский район#Река Белая#Госкомитет РБ по ЧС#Подтопление#Чрезвычайная ситуация#Дождевые паводки#Оползни#Безопасность населения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика