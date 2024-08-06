Организаторы ВЭФ-2024 представили программу Спортивных игр

Издание Vostokmedia пишет, что Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ, рассказал о том, что Спортивные игры ВЭФ уже по традиции объединяют турниры для самых сильных спортсменов, соревнования для участников мероприятия и зрелищные программы для жителей Владивостока. При этом программа Спортивных игр составляется таким образом, чтобы через спорт рассказать о новых объектах, важных проектах из различных отраслей, презентовать туристические возможности регионов Дальневосточного федерального округа.