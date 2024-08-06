Организаторы ВЭФ-2024 представили программу Спортивных игр

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Updated Сегодня, 10:47
Организатором форума выступает Фонд Росконгресс, а программа игр составлена спортивной платформой Фонда Росконгресс «РК-Спорт».
Издание Vostokmedia пишет, что Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ, рассказал о том, что Спортивные игры ВЭФ уже по традиции объединяют турниры для самых сильных спортсменов, соревнования для участников мероприятия и зрелищные программы для жителей Владивостока. При этом программа Спортивных игр составляется таким образом, чтобы через спорт рассказать о новых объектах, важных проектах из различных отраслей, презентовать туристические возможности регионов Дальневосточного федерального округа.
Традиционный забег, в этом году посвященный Всемирным играм дружбы, стартует утром 4 сентября у Приморского океанариума. В рамках форума участники смогут сыграть в гала-матче, который пройдет под эгидой национального бренда «Сделано в России», с хоккейными легендами Вячеславом Фетисовым, Алексеем Касатоновым и Сергеем Федоровым, а также принять участие в турнирах по шахматам, керлингу и настольному теннису.
Международный турнир по керлингу «Тихоокеанский кубок» вновь войдет в спортивную программу, где состоится соревнование в категории «смешанные пары».
Директор Центра спортивной подготовки сборных России, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов рассказал, что летом 2021 года был использован опыт проведения ВЭФ — тогда во Владивостоке прошел заключительный этап подготовки сборных РФ к летним Олимпийским играм в Токио. Теперь в столице Приморья у российского керлинга появился новый культурный центр.
Федерация гребного спорта России представит новую дисциплину прибрежной гребли на Международной регате во Владивостоке.
Традиционно Спортивные игры ВЭФ включают в себя зрелищные мероприятия на воде. Международный парад парусов соберет большие учебные парусники и команды из разных стран, объединяя пять парусных регат.
Подробнее изучить программу Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте мероприятия. Информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI.