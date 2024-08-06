mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

ОЭЗ «Алга» заполнена на 60%

ОЭЗ «Алга» стало тесно под Уфой

6 августа 2024, 09:48
Фото: 1MI

ОЭЗ «Алга» заполнена на 60%

Из-за растущего спроса со стороны потенциальных инвесторов у Уфимского района могут «откусить» 106 га под расширение особой экономической зоны, сообщает Правительство Башкирии.

К августу 2024 года особая экономическая зона «Алга» оказалась заполнена на 60%. Эта промышленная площадка была создана в 2020 году по решению властей Башкирии. Первоначально производственные территории расположились на землях Ишимбайского, Стерлитамакского и Уфимского районов.

Теперь из-за растущего интереса со стороны потенциальных резидентов промплощадке требуется расширение. Под новые мощности для «Алги» присмотрели 106 га земли в Уфимском районе. Заявка на расширение ОЭЗ «Алга» уже подана властями Башкирии на рассмотрение в Министерство экономического развития Российской Федерации. Если проект по расширению будет одобрен, то общая площадь «Алги» будет составлять почти 900 га.

Напомним. что резиденты ОЭЗ в России пользуются целым спектром преференций — от упрощенной таможни до налоговых льгот. Взамен — инвестиции в регион и создание новых рабочих мест.

Читайте также:
Как дешево купить машину?Небоскрёбы в Уфе готовы возводить строителиДроны на СВО будут бить оружием из Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Инвестиции#Промышленность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Рабочие места#Земля#Салават#Нефтекамск#Производство#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Уфимский район#Алга#ОЭЗ#Инвесторы#Расширение#Резиденты#Преференции
Подпишитесь
СРОЧНО. Взрыв в Башкирии — трое погибли
Вчера, 17:33
Видео. Красотка из Башкирии бросила вызов олимпийскому трансгендеру*
Сегодня, 05:22
Видео. Внук убил и заморозил слепую бабушку в Башкирии
Сегодня, 06:17
Радий Хабиров поделился радостной новостью
Сегодня, 06:54
Мэр Уфы заявил об установке нового памятника
Сегодня, 07:04
День трезвости перенесли в Башкирии
Сегодня, 07:14