ОЭЗ «Алга» стало тесно под Уфой

Теперь из-за растущего интереса со стороны потенциальных резидентов промплощадке требуется расширение. Под новые мощности для «Алги» присмотрели 106 га земли в Уфимском районе. Заявка на расширение ОЭЗ «Алга» уже подана властями Башкирии на рассмотрение в Министерство экономического развития Российской Федерации. Если проект по расширению будет одобрен, то общая площадь «Алги» будет составлять почти 900 га.



Напомним. что резиденты ОЭЗ в России пользуются целым спектром преференций — от упрощенной таможни до налоговых льгот. Взамен — инвестиции в регион и создание новых рабочих мест.