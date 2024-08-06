Мэр Уфы: «Нужно мобилизовать по максимуму»

Так, начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Арсен Латыпов отчитался о приведении городских дорог в соответствие с требованиями закона — на них за начала сезона работ нарисовали почти 200 000 квадратных метров разметки. В том числе, обновили разметку возле учреждений образования, в парках и вдоль велодорожек. Антон Тристан, главный коммунальщик Уфы, сообщил, что на 60% завершена опрессовка теплосетей. Город готов к холодам на 67-83% в зависимости от вида профилактических работ.



Отдельным пунктом обсуждения стал грядущий юбилей Уфы. Город решил отмечать свое 450-летие в последние дни августа. Ранее Mkset сообщал все актуальные данные о праздновании Дня города в Уфе в 2024 года. Оказалось, что в плане подготовки не праздника, а города местным властям нужно срочно поднажать. Поджимают сроки — до юбилея всего три недели. И отговорки в части погодных условий Ратмир Мавлиев больше слышать не хочет. Нужен результат, действия, а не оправдания.