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Мэр Уфы: «Нужно мобилизовать по максимуму»

Мэр Уфы: «Нужно мобилизовать по максимуму»

6 августа 2024, 13:18
Фото: Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев сделал важное внушение подчиненным на совещании в понедельник, 6 августа.

Рабочее совещание в мэрии Уфы во вторник, 6 августа, было посвящено подготовке к 450-летию Уфы и отопительному сезону. Глава города Ратмир Мавлиев заслушал доклады подчиненных.

Так, начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Арсен Латыпов отчитался о приведении городских дорог в соответствие с требованиями закона — на них за начала сезона работ нарисовали почти 200 000 квадратных метров разметки. В том числе, обновили разметку возле учреждений образования, в парках и вдоль велодорожек. Антон Тристан, главный коммунальщик Уфы, сообщил, что на 60% завершена опрессовка теплосетей. Город готов к холодам на 67-83% в зависимости от вида профилактических работ.

Отдельным пунктом обсуждения стал грядущий юбилей Уфы. Город решил отмечать свое 450-летие в последние дни августа. Ранее Mkset сообщал все актуальные данные о праздновании Дня города в Уфе в 2024 года. Оказалось, что в плане подготовки не праздника, а города местным властям нужно срочно поднажать. Поджимают сроки — до юбилея всего три недели. И отговорки в части погодных условий Ратмир Мавлиев больше слышать не хочет. Нужен результат, действия, а не оправдания.

— На погоду не ориентируемся, все силы и ресурсы нужно мобилизовать по максимуму, — подчеркнул Ратмир Мавлиев. Его требование связано, в том числе, с завершением монтажа колоннады на Набережной в Уфе.

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